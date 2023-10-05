Медитация на гвоздях — тренд, в котором не только черпают энергию и силы для саморазвития, познают себя, но и получают адреналиновый кайф. С помощью этой практики можно нейтрализовать стресс.

Гвоздестоянием увлеклись и украинские звезды, в частности основатель группы KADNAY, который пытался практиковать медитацию еще задолго до войны.

За кулисами шоу Хто зверху? музыкант поделился собственными лайфхаками, как стать на гвозди.

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— Я начал заниматься гвоздестоянием еще тогда, когда проходил реабилитацию после спортивной травмы. На тот момент даже не знал, что это такое, просто увидел сториз Сергея Бабкина, — вспоминает певец.

Впоследствии у Кадная также появились гвозди. И оказалось, что перезагрузка получается очень крутая. Гвоздестояние имеет целебные свойства, ведь оно не только расслабляет, но и избавляет от зажимов в теле. Это очень помогает отключиться и снять внутренние ограничения, особенно если звучит классная музыка.

— Делюсь лайфхаком со всеми, кто хочет попробовать, но боится. Сразу предупреждаю: это больно в любом случае, — предостерегает Дмитрий.

Он рекомендует стоять на гвоздях по одной минуте, а потом отдыхать. Причем новичкам советует начинать в носках, чтобы немного снизить уровень боли.

Еще больше интересной информации можно узнать в развлекательном шоу Хто зверху? каждый четверг в 20:00 на Новом канале.

5 октября Дмитрий Каднай, Владимир Черняк и Qatoshi будут соревноваться против Наташи Денисенко, Леры Товстолес и SKYLERR.