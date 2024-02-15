7 февраля 2024 года в Верховной Раде был принят закон о хранении репродуктивных клеток наших защитников и защитниц в случае их смерти или необратимых последствий для здоровья вследствие ранения.

Что это реально означает и какие нюансы могут быть Фактам ICTV рассказала председатель комитета по гражданскому, семейному и наследственному праву Ассоциации юристов Украины, адвокат Елена Сибирцева.

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Елена Сибирцева напомнила, что 22 ноября 2023 года был принят Закон Украины № 3496-ІХ “О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении права военнослужащих и других лиц на биологическое отцовство (материнство)”.

Утилизация

В этом документе, в частности, говорится о том, что “в случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого сохраняются, их хранение прекращается с последующей утилизацией”.

По словам адвоката, эта норма вызвала возмущение общественности, поскольку, по сути, лишает возможности реализовать волю погибшего стать отцом или матерью.

В итоге в Верховной Раде было зарегистрировано несколько законопроектов с целью внести изменения в норму, вызвавшую дискуссию и возмущение в обществе.

Наследование

В одном из таких документов, кроме того, что репродуктивные клетки не будут уничтожаться, была добавлена норма о наследовании этого биоматериала, то есть было прописано, кто именно будет иметь право им распоряжаться. На сегодня этот документ пока так и остался законопроектом.

В другом законопроекте, который включал в себя нормы предыдущего, было прописано, что наследование репродуктивных клеток в случае гибели и смерти военнослужащего будет осуществляться его близкими родственниками. Этот проект тоже не был принят, потому что с точки зрения наследственного права это была не очень удачная конструкция.

Прижизненное разрешение

Следующие два законопроекта были срочно рассмотрены в Верховной Раде и 7 февраля 2024 года приняты за основу. В них прописано, что, во-первых, репродуктивные клетки должны быть сохранены и они не будут уничтожаться.

Во-вторых, при жизни военнослужащий должен дать разрешение на распоряжение этими клетками с указанием лиц, которые будут иметь к ним доступ.

— Но, по сути, на сегодняшний день законодатель разъяснений этой нормы не дал, — отмечает юрист.

Договор с клиникой

По словам Елены Сибирцевой, гипотетически, исходя из существующей практики, можно говорить о том, что речь идет о договоре между военными и клиникой, которая будет хранить биоматериал.

В этом договоре будет содержаться распоряжение на случай смерти, то есть указано, кто имеет право на дальнейшее хранение и использование биоматериала.

— Ведь законодатель отметил, что эти биологические материалы будут храниться — три года за счет государства, а в дальнейшем уже за счет других лиц, которые в этом заинтересованы, — объяснила адвокат.

Также от лица военнослужащего может быть выдана доверенность на имя третьих лиц, которые наследуют распоряжение клетками.

Противоречия

По словам эксперта, это было бы большим шагом вперед, если бы не нормы действующего законодательства, которые говорят, что все распоряжения, которые человек давал при жизни, после его смерти уже не действуют и вся правовая плоскость переходит в наследственные правоотношения.

Иными словами, следует привести закон о репродуктивных клетках в соответствие с действующим законодательством. Поскольку это очень большой объем работы, изменения будут вноситься постепенно, чтобы максимально учесть все нюансы и жизненные обстоятельства, которые могут возникнуть в реализации права наследования и использования репродуктивного биологического материала.

Посмертное отцовство

Елена Сибирцева отмечает, что важно, чтобы в закон были внесены определения таких понятий, как, например, посмертное отцовство, предоставлен правовой статус репродуктивным клеткам, чтобы их можно было рассматривать, как часть наследства.

Также эксперт указала, что важно разобраться с вопросами наследства, ведь если репродуктивные клетки будут переходить наследникам, важно упредить возникновение споров между ними.

— Представьте ситуацию, в которой репродуктивные клетки стали камнем преткновения между женой погибшего и его родителями? Это явно не поможет реализовать волю умершего стать отцом, — отмечает Елена Сибирцева.

Сузить круг наследников

По мнению эксперта, важно сузить круг наследников для такого чувствительного вопроса, возможно, ограничить его только супругой/супругом погибшего.

По мнению юриста, одним из вариантов разрешения ситуации является внедрение отдельного вида завещания, которое могло бы включать только репродуктивные клетки.

— Это позволило бы защитить потенциальную мать или отца ребенка, который может родиться с использованием репродуктивных клеток, от притязаний иных родственников на репродуктивные клетки, — отметила адвокат.

По ее словам, важно и то, чтобы на это завещание не распространялось право обязательной доли. Так как на сегодняшний день даже при наличии завещания есть круг лиц (например, дети умершего, нетрудоспособные родители), которые при любых обстоятельствах имеют право на долю в наследстве.

Гражданский брак

Адвокат также отметила, что для тех, кто находится в гражданском браке, есть повод задуматься о походе в ЗАГС. Ведь, согласно закону, гражданские жены и мужья являются наследниками четвертой очереди, что явно оставляет их незащищенными после смерти близких. То есть до них попросту может не дойти очередь в части наследства.

По словам адвоката, то, что общество отстояло свои права и добилось отмены уничтожения репродуктивных клеток военных – прекрасный пример проактивной позиции граждан.

Но стоит учитывать, что наряду с хранением клеток у каждого должен возникнуть вопрос о том, что с ними будет после смерти потенциального отца или матери, как проходит процедура их использования, что для этого нужно, какая стоимость этой процедуры.

Правовая грамотность

Кроме того, крайне важен и вопрос о том, какой статус имеет ваш брак, что будет с наследством и есть ли потенциально третьи лица, которые могут на него претендовать. Как в таких ситуациях обеспечить юридическую защиту своей семьи?

Это все — о правовой грамотности, без которой современный человек уже не может себе позволить обойтись, подытожила Елена Сибирцева.