Недавно в популярном мобильном приложении Helsi появилась новая услуга — срочная онлайн-консультация врача. Почему возникла необходимость в создании такого сервиса, как им воспользоваться и сколько стоит возможность срочно связаться со специалистом в случае необходимости — обо всем этом и не только Факты ICTV расспросили CEO Helsi Евгения Донца.

— Как и почему возникла идея создания такого сервиса? Не стала ли полномасштабная война главным фактором?

— Начну с того, что мы изучаем возможности телемедицины уже в течение почти четырех лет. Прежде всего потому, что это — мировой тренд. Ведь речь идет не просто об онлайн-консультации, а по сути об оказании медицинской помощи.

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В нашей стране главным фактором запуска онлайн-консультаций в Helsi стал Covid-19, когда люди боялись выходить из дома, а врачи советовали не идти по возможности в медицинские учреждения из-за большого риска подхватить инфекцию.

Поэтому в это время мы максимально быстро сконцентрировались, чтобы предоставить украинцам возможность получать необходимые консультации врачей в онлайн-режиме.

Полномасштабная война стала следующим этапом трансформации Helsi-сервиса. Потому что, с одной стороны, пациенты разъехались по стране и за ее пределы, с другой — так же стали перемещаться и медики.

Именно поэтому, в конце прошлого года мы запустили приложение и для врачей, чтобы они могли иметь возможность предоставлять услуги с помощью смартфона. И одновременно максимально упростили получение этой услуги для пациента.

Сейчас в системе Helsi все врачи профессиональные, имеют лицензию медицинского учреждения, в котором работают, то есть все медики в системе — сертифицированы и верифицированы.

— Приведите, пожалуйста, примеры состояний и болезней, с которыми можно обращаться дистанционно, а с какими только очно.

— Когда мы создавали этот сервис, очень много консультировались с врачами. У нас постоянно работает фокус-группа специалистов по разным направлениям. Так что основные моменты, с которыми можно обращаться пациентам в режиме онлайн, следующие.

Во-первых, если вы уже были на приеме у врача и получили анализы и результаты обследований, которые надо расшифровать. Проще и целесообразнее сделать это в онлайн-режиме. Во-вторых, если речь идет о сезонных заболеваниях, когда врач примерно понимает, скажем так, анамнез общества.

Но самое важное то, что любой человек, почувствовав симптомы, будет иметь возможность обратиться к квалифицированному врачу, а не искать объяснения своего состояния с помощью интернета.

Если во время консультации врач поймет, что для постановки диагноза пациенту нужен очный визит, очевидно, что врач даст такую рекомендацию вместе с направлением к тому или иному специалисту.

Замечу, что есть состояния, которые очень трудно определить в онлайн-режиме.

Например, если человек жалуется на боль в животе и спрашивает, не может ли это быть аппендицит. Очевидно, что в таком случае требуется присутствие врача непосредственно возле пациента.

То же самое касается случаев, когда у человека есть, например, кашель и может быть подозрение на пневмонию. Конечно же, правильно определить такое состояние в онлайн-режиме невозможно.

— Как формировался размер оплаты за такую услугу? Почему именно 200 грн? И будет ли срочная консультация стоить дороже?

— Фактически целый год врачи предоставляли онлайн-консультации бесплатно. Но сейчас мы поняли, что должна быть определенная мотивация медиков и перешли к предоставлению срочных платных консультаций.

Другими словами, консультации врачей в Helsi можно получить очень быстро но за это надо заплатить 200 грн. Сразу скажу, что это пробная цена. Ведь известно, что стандартная консультация у частного врача стоит минимум втрое дороже.

Может так случиться, что, к примеру, врач не нашелся и прием не состоялся. В таком случае заявка автоматически отменится через два часа, а деньги вернутся на счет пациента.

Если прием прервался, например, из-за отсутствия света, врач свяжется позже и завершит консультацию. В любом случае, оплата происходит только после полного получения услуги.

— Как технически происходит процесс получения срочной консультации?

— После авторизации в приложении Helsi, в разделе Сервисы выбираете опцию Срочная онлайн-консультация. Очень кратко описываете причину обращения. Подвязываете к приложению банковскую карту и записываетесь на онлайн-консультацию.

В течение 5-15 минут с вами связывается врач, у которого уже есть ваша медицинская карта, если он работает в электронной системе здравоохранения. Точкой входа практически всегда будет семейный врач. И это вполне нормальная практика.

Что касается продолжительности онлайн-приема, то опыт многих лет показывает, что для базовой консультации вполне достаточно 15 минут. Но при необходимости врач продлит это время.

Также надо отметить, что пациент имеет возможность выбрать, для кого создать консультацию: для себя или родных. Например, для пожилых родителей, которые не умеют пользоваться смартфонами.

В приложении предусмотрены заказ и оплата за услуги со стороны мамы или отца для своего ребенка. Все это происходит из аккаунта родителей, а врач уже будет работать с детской карточкой. В момент консультации важно присутствие кого-то из родителей или других законных представителей ребенка.

Если пациент заказывает консультацию для родителей, то в разделе Связанные лица надо выбрать карточку отца или матери и подтвердить связь с ними через смс-сообщение. Оплата произойдет со стороны заказчика, а получателем будет пациент, которого предварительно указали. Технически это тоже предусмотрено: врач сможет связаться и с пациентом, и с заказчиком.

В течение пяти минут врач знакомится с заявкой и принимает ее, далее — звонит или пишет пациенту в приложении. То есть система не отправляет пациентов к врачам автоматически: именно врач со знаниями в конкретной специализации знакомится с электронной медкартой пациента и решает, будет ли консультировать его онлайн.

На первом этапе к системе приобщены врачи с самыми высокими рейтингами и интегрированными отзывами пациентов.

— Сможет ли врач на онлайн-консультации выписать е-рецепт на рецептурные лекарства?

— Очень актуальный сейчас вопрос. Да, действительно, результатом срочной онлайн-консультации может быть и выписка электронного рецепта, если врач считает, что это необходимо.

Здесь надо заметить, что онлайн-консультация сама по себе не является причиной для выписки е-рецепта. Потому что кое-кто уже успел сообщить, что е-рецепт можно купить за 200 грн. Это не так!

То есть, врач действительно сможет выписать после онлайн-консультации электронный рецепт или при необходимости продлит срок его действия, если пациент принимает ранее назначенные лекарства на постоянной основе.

— Насколько сервис Helsi популярен сегодня? Какой его функционал наиболее востребован?

— Сегодня наиболее популярной услугой сервиса является запись к врачам. Это действительно очень удобно, потому что не надо сидеть в очередях, то есть можно сэкономить и свое время, и время врача.

Довольно часто пациенты обращаются и за своими медицинскими данными, которые есть в приложении. Например, относительно сроков вакцинации, наличия информации о прививках. Люди активно пользуются направлениями к узким специалистам.

Что касается статистики, то за год полномасштабной войны количество пользователей приложения Helsi немного снизилось. За год мы зафиксировали 8 млн пациентов, которые обращались за помощью к врачу либо через онлайн-запись, либо с помощью регистратуры, которая тоже использует сервис.

В течение года на каждого пациента пришлось в среднем 10-12 услуг.

Если говорить о телемедицинских консультациях, то от 10 до 12% всех приемов в системе происходит именно таким образом. Это может быть и телефонный звонок, который все равно фиксируется в системе. Таких консультаций за прошлый год прошло почти 400 тыс.

Добавлю, что онлайн-консультации в сервисе Helsi на регулярной основе практикуют более 4,5 тыс. врачей.

Срочные консультации еще не настолько популярны, но уже набирают десятки записей в день, когда человеку действительно срочно надо узнать о состоянии своего здоровья или о состоянии родных и близких.

Также услугами нашего сервиса воспользовались около 1 млн украинцев, которые из-за войны выехали за границу.