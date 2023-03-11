В США одобрили быстродействующий назальный спрей от Pfizer, предназначенный для лечения мигрени, сообщил в пятницу американский фармацевтический гигант.

Кампания Pfizer заявила, что ожидает появления препарата Zavzpret в аптеках в июле 2023 года.

— Одобрение FDA Zavzpret знаменует собой значительный прорыв для людей с мигренью, которые нуждаются в избавлении от боли, — заявила коммерческий директор Pfizer Анджела Хванг.

Спрей с быстрым всасыванием — это альтернативный вариант лечения для людей, которые нуждаются в обезболивании или не могут принимать пероральные лекарства.

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Лечение состояния, которое обычно лечили с помощью пероральных лекарств, было протестировано двойным слепым методом на выборке из 1 405 человек, половина из которых принимала разовую дозу спрея, а остальные получали плацебо.

Было обнаружено, что спрей значительно уменьшает боль при оценке через два часа после начала мигрени, которая, помимо частой сильной головной боли, может включать тошноту и чувствительность к свету или шуму.

По данным Американского фонда мигрени, около 39 млн американцев страдают от мигрени.