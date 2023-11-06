Исследования, проведенные в Японии, показали, что для лечения ревматоидного артрита ингибиторы ЯК (Янус-киназы) такие же эффективные, как уже существующие лекарства.
Исследование провели на базе Университета Кобе под руководством доктора Синья Хаяси. Участниками были 622 пациента.
Лечение ревматоидного артрита ЯК-ингибиторами
Ученые выясняли эффективность четырех ЯК-ингибиторов: барцитиниба, тофацитиниба, упадацитиниба, пефицитиниба.
Результаты показали, что почти 90% пациентов продолжили лечение ЯК-ингибиторами. У трети проявилась ремиссия, а более 80% полностью контролировали симптомы.
Препараты нарушают сигнальные пути, приводящие к воспалению, то есть не допускают развития ревматоидного артрита.
Сейчас ингибиторы ЯК считаются вторичным методом лечения, хотя они иногда лучше справляются там, где другие лекарства бессильны.
Источник: New Atlas