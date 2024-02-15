В Соединенных Штатах разработан препарат LOY-002 против старения пожилых собак, который сейчас проходит клинические испытания.

Волшебный LOY-002

Большинство владельцев собак считают своих четвероногих друзей более чем просто компаньонами — это практически члены семьи. Однако живут они значительно меньше людей, средняя продолжительность жизни обычно колеблется от 10 до 13 лет.

Именно поэтому американские ученые разработали первый в мире препарат LOY-002, предназначенный для пожилых животных всех пород, за исключением самых маленьких.

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Он направлен на исследование метаболических процессов, которые приводят к ранней смерти. Более того, собаки являются хорошими моделями для исследований из-за сходства генетики с человеком и возможности диагностики подобных заболеваний. Поэтому результаты клинических испытаний могут быть полезными также и людям.

Клинические испытания

Исследование проводит ветеринарная компания Loyal из Сан-Франциско, которая сотрудничает с более 50 независимыми ветеринарными клиниками по всей стране. В рамках проекта STAY более 1 тыс. собак старше 10 лет будут участвовать в испытаниях, которые продлятся четыре года. Ожидается, что препарат будет одобрен в начале 2025 года.

А пока ученые продолжают создавать разновидности лекарств против старения — инъекции (LOY-001) и жевательные таблетки (LOY-003) — они отмечают, что эта работа может заложить основу для аналогичных лекарств для людей.

И хотя препарат может открыть новые возможности, эксперты считают, что это маловероятно. Старение — сложный процесс, на который влияет много разных факторов, в частности генетика, диета и физическая активность. Несмотря на это, такие исследования на самом деле способствуют развитию науки и медицины.

Источник: Рһуѕ.Оrg