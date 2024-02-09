Согласно недавно опубликованным данным опроса Института семейных исследований США и Gallup, семейное положение является более сильным предиктором благополучия, чем образование, раса, возраст и пол.

Больше шансов на процветание

В ходе опроса выяснилось, что в прошлом году состоящие в браке американцы в возрасте от 25 до 50 лет имели на 17% больше шансов на процветание, чем те, которые никогда не были женаты.

Оказалось, что корректировка доходов домохозяйств оказывает наибольшее влияние на благосостояние и обычно увеличивается после вступления в брак, когда пара объединяет свои ресурсы.

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Уровень образования

Что же касается фактора уровня образования, то, как говорится в докладе, женатый человек, не посещавший среднюю школу, в среднем оценивает жизнь выше, чем неженатый с высшим образованием.

Снижение уровня браков

Тем не менее, несмотря на оптимистичные данные опроса, уровень браков за последние 50 лет снизился почти на 60%, а разводы теперь более широко распространены в США.

Кроме того, все больше американцев живут одни, поскольку страна сталкивается с кризисом изоляции и одиночества.

Зависит от характера

По данным социологов Gallup, люди с такими качествами характера, как доброжелательность, эмоциональная стабильность и добросовестность, с большей вероятностью вступают в брачные отношения.

Источник: AXIOS