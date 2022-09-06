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Один случай на миллион: белая мать родила близнецов с совершенно разным оттенком кожи

6 сентября 2022, 11:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

29-летняя британка Шантель Бротон была ошеломлена, узнав, что стала мамой близнецов с совершенной разным оттенком кожи. Такие рождения настолько редки, что эксперты-генетики оценивают их как один случай на миллион.

Один случай на миллион: белая мать родила близнецов с совершенно разным оттенком кожи / 2 images

По словам самой женщины, первым на свет появился сын Айон со светлой кожей и зелеными глазами. Дочь же Азира родилась с гораздо более темным цветом лица и карими глазами.

Позже выяснилось, что дедушка новорожденных по материнской линии — нигериец, а папа, которому тоже 29 лет, наполовину ямайец, наполовину шотландец.

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По словам счастливой мамы, ее близнецы не слишком отличались друг от друга при рождении, но по прошествии нескольких недель цвет кожи Азиры становился все темнее и темнее.

Она говорит, что у четырехмесячных близнецов теперь полностью противоположные характеры, но, похоже, они неплохо ладят между собой.

Фото: Courtes of Chantelle Broughton SWNS

Источник
Daily Mail
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