Из-за карантина, а затем и войны, многие перешли на работу в онлайн. Часто рабочие места обустраиваются прямо дома, и на замену эргономичной мебели приходят обычные столы и стулья.

Врач-ревматолог Екатерина Заичко рассказала, влияет ли это на здоровье работающих онлайн.

— Рабочее место – это не просто пространство. От того, как человек взаимодействует со средой вокруг, может зависеть здоровье, – сообщила врач.

Неправильное положение тела, неудобный стул и несоблюдение правил эргономики может привести к так называемому офисному синдрому. Это группа симптомов, возникающих от длительного пребывания в одном и том же положении, преимущественно при работе за компьютером в офисе.

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Симптомы

Боли в спине. Не игнорируйте тупую боль между лопатками и в области поясницы, пульсирующую боль в суставах. Это может привести к ограничению двигательных функций и развитию сопутствующих заболеваний, поскольку впоследствии происходит повреждение нервных волокон.

Тоннельный синдром. Приблизительно каждый пятый пользователь компьютера страдает таким недугом, причем женщины в основной группе риска.

Непрерывное пребывание перед монитором в течение четырех часов и более может стать причиной возникновения боли в кисти, слабости мышц, ощущения “бегания муравьев” по телу.

Позже может появиться онемение в области большого и указательного пальцев. В финале – полная потеря подвижности кисти. Это происходит за счет постоянной погрузки и повреждения нервного волокна.

Сухость глаз, или так называемый синдром “сухого глаза”. Характерными признаками являются ощущение “песка в глазах”, быстрая утомляемость глаз вплоть до болевых ощущений в глазном яблоке и снижение качества зрения. Опасно это тем, что отсутствие должного лечения станет причиной мигрени, а патологические изменения в сетчатке глаза чреваты близорукостью.

Как предотвратить

Чтобы не утомлять мышцы и не напрягать спину:

изменяйте положение тела в течение дня;

делайте регулярные физические упражнения;

регулируйте кресло для тела, если можно;

не забывай об отдыхе для ног;

используй регулируемую подставку для ноутбука.

Что еще имеет значение

Стул. Спинка стула должна поддерживать физиологические изгибы позвоночника.

Компьютерная мышь и клавиатура должны быть прямо перед вами на удобном расстоянии.

Экран компьютера – на расстоянии вытянутой руки и на одном уровне с вашей зоной видимости или чуть ниже.

Качественное освещение может уменьшить усталость глаз и предотвратить головную боль. Рабочее место у окна – отличный вариант. Яркий свет способствует большей производительности и здоровому сну.

Поддерживайте правильную осанку – сидите прямо с откинутыми плечами, подбородком, подтянутым для удлинения позвоночника, и бедрами параллельно полу. Коленки изогнутые под углом 90°. Если ноги не добираются до пола, можно использовать опору для ног.

Источник: Береги себя