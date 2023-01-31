В Ивано-Франковске возобновила работу известная в Северодонецке офтальмологическая клиника. Когда началась полномасштабная война ее владелец — Вадим Водяник, как и все остальные врачи, покинули город, чтобы спасти семью.

– Очень хрупкое оборудование было. Чтобы его вывезти, надо инженера. Но потом мне сказали, что военные в российской форме заехали, все выгрузили, забрали и увезли в сторону Луганска, – говорит Вадим.

А все дорогостоящее оборудование из офтальмологической клиники Вадима Водяника забрали российские военные, помещение разбили, а после себя оставили руины. Свою приватную практику Вадим начал еще 20 лет назад. За эти годы приобрел клинику на 600 квадратов, у него было полсотни работников и филиалов в других городах.

– Звонили мне, что один мой аппарат находится в городе Свердловск, такой есть на границе с РФ. И туда его привезли военные, подарили больнице. Это рассказал врач, мол на приборе написан Гиппократ (так называется клиника Вадима). Ну, пользуйтесь, а что я могу сделать. Надеемся, что все будет Украина, и мы все восстановим, — говорит Вадим.

Семейный совет

Сейчас смотрят

Вадим с женой, а у них трое детей, сначала уехали в Днепр. Потом знакомые пригласили пожить в деревне недалеко от городка Коломыя, это на Прикарпатье.

Он – хирург-офтальмолог. Ему постоянно нужно практиковать. Сначала работал в коломыйской больнице. Потом ездил работать в Франковск. И все время мечтал возобновить свой бизнес.

– Не просто было принять это решение. Во-первых – это финансовые проблемы. Это совсем другой регион. Не то что мы приехали из Северодонецка в Днепр, это совсем другое! – говорит врач.

Его жена – врач, два сына также студенты-медики – они решили работать. Во франковской клинике все оборудование новое, его Вадим брал в кредит, помогли друзья и коллеги.

– Никто не знает тебя, никто не слышал. Но так посидели с семьей, на семейном совете решили: а что ждать? Жизнь идет сегодня. Будем работать, а потом подстраиваться под обстоятельства, – говорит Вадим.

Они не просто переехали и восстановили медицинскую практику – в клинике бесплатно диагностируют, консультируют и лечат военных. Едва ли не каждый армеец во время боевых действий получает контузию. А это означает почти всегда смены на глазах.

Почти месяц в клинике бесплатно консультировали поселившихся во Франковске луганских переселенцев. Затем присоединились к местной инициативе и месяц бесплатно осматривали местных жителей.

Общая память

Наибольшей проблемой было даже не найти оборудование или восстановить репутацию, чтобы к тебе обращались за помощью, сложнее всего было восстановить команду.

— Когда я уезжала из города, то вся наша больница была разбита. Ничего не осталось, – говорит врач-офтальмолог Ирина Мерщанская

Она работала в клинике в Северодонецке. Месяц она с семьей ждала перемен на фронте и уехала. Сначала в Днепр, потом в Ивано-Франковск. Говорит, раньше в клинике работало полсотни человек. Часть уехала в Днепр, очень мало в Франковск. Есть врачи, оставшиеся в Северодонецке.

– Связи нет с нашим городом. Это очень редко, когда им удается выходить на связь. Знаем, что они там трудятся. Вроде бы там есть какая-то медицинская помощь, но что и в каких условиях, никто ничего не знает, — говорит врач.

Ирина невероятно обрадовалась, когда снова предложили работать в родной ей клинике, здесь как часть родного города. Рядом люди, у которых есть общие воспоминания и люди, которые тебя понимают без слов. А еще, рассказывает женщина, в больнице часто оказывается не медицинская, а психологическая помощь.

– Они приходят, мы начинаем говорить о заболевании и заканчиваем нашим городом. Так как у каждого это все в душе и каждый делится горем своим. Потому что мы все это так же перенесли. И очень многие люди рассказывают, что с ними случилось, — говорит Ирина.

Главное обстоятельство

Марина Царинник жила в Лисичанске. Из родного города уехала, как только началась полномасштабная война.

– В 14-м году моя семья очень помогала ВСУ. И мы знали, что есть “расстрельные” списки, где оказались все волонтеры. И поэтому, смотря на все сложившиеся обстоятельства, мы должны были очень быстро собраться и уехать, — говорит Марина.

Она забрала маму, двух кошек, села за руль и уехала из города, оставив там все.

Женщина работала медсестрой в лисичанской городской больнице в отделении кардиологии. Но чтобы работать в этой офтальмологической клинике, пришлось заново все изучать. И ни одно испытание для нее не сложно, потому что ее 23-летний сын пошел добровольцем защищать свою землю.

— Самое мое большое обстоятельство – мой ребенок, который сейчас на войне. Все. Я больше не думаю ни о чем, ни о квартире, ни о том, что там осталось, вернусь ли я туда. Нет. Одна единственная великая молитва – чтобы мой ребенок был цел, здоров, как и все наши воины, — говорит Марина.

У Вадима и его работников высокая медицинская квалификация, они могли бы уехать за границу. Но…

— Если честно – однажды мелькнула мысль. Но я не хочу покидать Украину, я хочу работать здесь. Сейчас тяжело всем и это нужно пережить, и нужно помогать друг другу. Потому мы приняли решение, что остаемся и будем работать здесь. Потому что ребятам на передовой тяжелее, чем нам, — говорит врач.

Они волонтерят и перечисляют средства на нужды наших защитников. Но главное – они в Украине и счастливы от этого.

Фото автора