Оглушило ударной волной — как помочь себе

Взрывы — нередкое явление на войне. Оккупанты постоянно обстреливают мирные города Украины ракетами и другим оружием. В связи с этим возрастает риск пострадать от поражения ударной волной.

Как оказать себе первую помощь?

Во время взрывной волны больше всего страдают уши. Если человеку их заложило, следует открыть рот, закрыть уши ладошками и медленными вакуумными движениями массировать уши. Благодаря этому удастся выровнять давление в среднем ухе. Делать это нужно до момента, пока пройдет чувство заложенности, рекомендуют врачи.

Если из уха идет кровь, не нужно вставлять в ушные проходы различные предметы – марлевые тампоны, вату.

В то же время не стоит беспокоиться, если отсутствует слух. После удара взрывной волной барабанная перегородка полностью восстанавливается в течение 10-30 дней.

Нужно по возможности показаться врачу, который оценит состояние больного, проверит, не пострадали ли другие органы, и окажет эффективную помощь.

Во время войны в Украине не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу же бежать в укрытие. Это может спасти жизнь и поможет избежать проблем со здоровьем.