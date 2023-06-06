Ведущие онкологи предупреждают, что мир должен срочно подготовиться к глобальному “цунами” миллионов пожилых больных раком, иначе системы здравоохранения не смогут справиться.

Как заявили эксперты Американского общества клинической онкологии (ASCO), с увеличением ожидаемой продолжительности жизни и быстро растущим количеством пожилых людей, надвигающееся увеличение числа пожилых пациентов с раком уже стало серьезной проблемой общественного здравоохранения.

— Онкологические центры должны готовиться к серебряному онкологическому цунами, — добавили эксперты.

Пожилой возраст является общепризнанным фактором риска развития рака, но важность включения специфических оценок пожилых людей в диагностику рака, уход и лечение недооценивалась в течение многих лет.

— Мы знаем, что рак — это болезнь, связанная со старением, и существует ряд биологических механизмов, объясняющих это, — сказал специалист в области гериатрической онкологии Эндрю Чепмен.

По его словам, пожилые пациенты часто отдают предпочтение сохранению независимости, а не поиску лечения.

Главный медицинский директор и исполнительный вице-президент ASCO Джули Гралоу заявила, что системы здравоохранения должны действовать немедленно, чтобы избежать перегрузок из-за резкого роста числа пожилых больных раком.

По ее словам, к 2040 году ожидается, что глобальное бремя вырастет до 27,5 млн новых случаев рака и 16,3 млн смертей от рака просто из-за старения населения.

По оценкам Международного агентства по изучению рака (IARC), в 2018 году во всем мире было зарегистрировано 17 млн новых случаев рака и 9,5 млн смертей от рака.

Национальный институт рака в США прогнозирует, что к 2040 году почти три четверти (73%) людей, живущих с раком, будут старше 65 лет.