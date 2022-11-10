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Осенняя хандра: симптомы, причины, как побороть

10 ноября 2022, 10:27
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Специалисты популярной медицинской онлайн-платформы Береги себя рассказали об основных симптомах осенней хандры, ее причинах и эффективных способах преодоления этого сезонного состояния.

— Этой осенью украинцам может быть грустно, тяжело, безнадежно или апатично прежде всего из-за войны и перемен в жизни, а не из-за сезонности, — отмечают психологи.

В то же время, по их словам, критически важно держать себя в форме и не терять работоспособность из-за колебаний настроения, пусть и вполне физиологически закономерных.

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Что такое сезонное аффективное нарушение

Специалисты утверждают, что быть физиологически меланхоличным и сонным осенью и зимой — это нормально. 

По определению, если человек в определенное время года испытывает существенное ухудшение настроения, которое мешает вести привычный образ жизни и ухудшает ее качество, однако проходит при смене сезонов, и это повторяется, то медики говорят о сезонном аффективном нарушении (SAD).

Симптомы сезонного аффективного возбуждения (SAD):

  • печальное или подавленное состояние;
  • потеря интереса к вещам, которые ранее были небезразличны;
  • изменение аппетита, постоянное желание углеводов;
  • хочется спать больше, а выспаться не получается;
  • непоседливость, беспокойство или, наоборот, заторможенность движений, речи;
  • ощущение ничтожности или вины;
  • тяжело собраться с мыслями, принимать решения;
  • мысли о смерти или суициде.

По словам специалистов, с сезонным аффективным нарушением следует активно справляться, чтобы восстановить качество жизни и не дать этому расстройству стать постоянным.

Как преодолеть осеннюю хандру:

  • гигиена сна (иметь четкий график сна и бодрости, спать в темной прохладной комнате под теплым одеялом, не пользоваться гаджетами несколько часов до сна);
  • ежедневные прогулки в дневное время, даже если облачно и на улице туман;
  • физическая активность: аэробные упражнения (бег, танцы, хождение в быстром темпе, когда пульс 120 ударов в минуту), силовые упражнения (работа с весом собственного тела, свободным весом);
  • рацион, богатый нерафинированными продуктами (сложные углеводы, овощи, фрукты, просто приготовленные мясо или рыба, молочные продукты и очень мало сладкого и жирного).

Понимая, что сонливость и угнетенность вполне естественны для осени, все же не нужно ставить жизнь на паузу. Лучше приспособиться к холодному и темному сезону. 

Если ваше физическое и психическое состояние мешают привычной обыденной деятельности, это повод обратиться к врачу, резюмируют эксперты

Источник: Береги себя

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осінь Советы психолога психічні розлади
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