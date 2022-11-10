Специалисты популярной медицинской онлайн-платформы Береги себя рассказали об основных симптомах осенней хандры, ее причинах и эффективных способах преодоления этого сезонного состояния.

— Этой осенью украинцам может быть грустно, тяжело, безнадежно или апатично прежде всего из-за войны и перемен в жизни, а не из-за сезонности, — отмечают психологи.

В то же время, по их словам, критически важно держать себя в форме и не терять работоспособность из-за колебаний настроения, пусть и вполне физиологически закономерных.

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Что такое сезонное аффективное нарушение

Специалисты утверждают, что быть физиологически меланхоличным и сонным осенью и зимой — это нормально.

По определению, если человек в определенное время года испытывает существенное ухудшение настроения, которое мешает вести привычный образ жизни и ухудшает ее качество, однако проходит при смене сезонов, и это повторяется, то медики говорят о сезонном аффективном нарушении (SAD).

Симптомы сезонного аффективного возбуждения (SAD):

печальное или подавленное состояние;

потеря интереса к вещам, которые ранее были небезразличны ;

изменение аппетита, постоянное желание углеводов;

хочется спать больше, а выспаться не получается ;

непоседливость, беспокойство или, наоборот, заторможенность движений, речи;

ощущение ничтожности или вины;

тяжело собраться с мыслями, принимать решения;

мысли о смерти или суициде.

По словам специалистов, с сезонным аффективным нарушением следует активно справляться, чтобы восстановить качество жизни и не дать этому расстройству стать постоянным.

Как преодолеть осеннюю хандру:

г игиена сна (иметь четкий график сна и бодрости, спать в темной прохладной комнате под теплым одеялом, не пользоваться гаджетами несколько часов до сна);

е жедневные прогулки в дневное время, даже если облачно и на улице туман;

ф изическая активность: аэробные упражнения (бег, танцы, хождение в быстром темпе, когда пульс 120 ударов в минуту), силовые упражнения (работа с весом собственного тела, свободным весом);

р ацион, богатый нерафинированными продуктами (сложные углеводы, овощи, фрукты, просто приготовленн ые мясо или рыба, молочные продукты и очень мало сладкого и жирного ) .

Понимая, что сонливость и угнетенность вполне естественны для осени, все же не нужно ставить жизнь на паузу. Лучше приспособиться к холодному и темному сезону.

Если ваше физическое и психическое состояние мешают привычной обыденной деятельности, это повод обратиться к врачу, резюмируют эксперты.

Источник: Береги себя