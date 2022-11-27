В чем состоит главная опасность химической и биологической атак, чем отличается ядерная бомба от радиационного загрязнения, как защититься от влияния смертельно опасных веществ. Обо всем этом журналистам Фактов ICTV рассказали профессиональные эксперты в этих вопросах.

— Химическое оружие основано на токсичных химикатах и прицельно используется против людей. Часто это нейролептики, которые действуют на слизистую, — рассказывает доктор химических наук Юрий Халавко.

По его словам, это могут быть или бомбы, или снаряды, или контейнеры, которые разбрызгивают то или иное вещество. Эксперт отмечает, что . современные разновидности химического оружия не имеют выраженного запаха, но есть косвенные признаки, которые не следует игнорировать.

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— Химическая бомба, снаряд или ракета имеют минимум взрывчатки, поэтому издают нехарактерные приглушенные взрывы. Второй признак — массовая гибель мелких животных, — рассказывает кандидат химических наук Глеб Репич.

По его словам, биологическое оружие нельзя контролировать, потому что оно может распространяться и на территорию страны, которая его применила.

Эксперты отмечают, что в случае биологической атаки работают все традиционные мероприятия, которые проводят во время эпидемии. Например, вакцинация, карантин, а также классическое лечение от возбудителя болезни.

Сообщается, что ядерный удар по Украине маловероятен, но если и будет, то только тактический. По замыслу его применяют для уничтожения войска и сразу заходят на загрязненные территории.

Радиус поражения тактического ядерного оружия — от 10 до 100 км. Это то, что произошло в 1945 году, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В радиусе полукилометра или километра все плавится, рушится, горит.

— Если мы будем находится в эпицентре, но на минус первом или минус втором этаже, шансы выжить высокие. Но землетрясение, вибрации будут ужасны, свет пропадет, мы окажемся в тотальной темноте, — рассказывает эксперт по радиационной безопасности Роман Павлюк.

По его словам, ядерные частицы живут мало. Поэтому за определенное время территория может очиститься. Радиационная атака — больше о гражданском населении. Особенно в стране, где много атомных станций. Такую трагедию Украина уже пережила в 1986 году в Чернобыле.

Но с тех пор ядерно-стратегические объекты строят так, чтобы выдерживать значительные физические повреждения. Кроме того, постоянно мониторится радиационный фон.

— Каждая атомная станция имеет систему мониторинга, то есть скрыть такие вещи будет нереально, — говорит Юрий Халавко.

Однако, какая бы ситуация ни произошла, следует слушать инструкции спасателей и властей. У Украины довольно прогрессивная и многоуровневая система оповещения. Первое и главное правило — находиться в помещении. Второе — ждать указаний.

По словам спикера ГСЧС Александра Хорунжего, люди могут получать информацию по нескольким каналам: проводное радио, телевидение, громкоговорители.

Главное — не паниковать, ведь мы в состоянии войны уже восемь лет, поэтому уже научились быть готовыми как разным чрезвычайным ситуациям, как природного, так и техногенного характера.