Летом люди чаще могут страдать от укусов насекомых и змей. Некоторые из них могут угрожать не только здоровью, но и жизни. Поэтому нужно вовремя и правильно оказать первую помощь.
Какой должна быть первая помощь при укусах насекомых и змей, и что нельзя делать, рассказал заместитель руководителя Центра экстренной медпомощи Ровенской области Олег Ушкевич.
Что делать при укусах:
- убедиться, что опасность миновала, что змея или насекомое не нападет снова;
- запомнить их внешний вид, по возможности сфотографировать;
- обеспечить пострадавшему лежачее положение;
- обездвижить пораженную конечность;
- пить много жидкости, чтобы яд вышел с мочой;
- при поражении конечности на расстоянии 10 см от места укуса наложить тугую повязку, чтобы яд не распространялся по венозным сосудам и лимфе;
- к месту укуса приложить холодный компресс или лед;
- если укус может угрожать жизни, обязательно вызвать врача.
— Нужно знать, что когда укусит оса, то есть риск переноса различных инфекций. Ведь осы летают на свалках, копаются в отходах. Если укусила пчела, жало нужно удалить ногтями, пинцетом. Не рекомендуется выдавливать. Место укуса протереть спиртом, — говорит Олег Ушкевич.
Что нельзя делать при укусе:
- бегать, активно двигаться — так яд быстрее распространяется по организму;
- пытаться удалить яд путем разрезания или прижигания места укуса;
- при укусе змеи категорически запрещено отсасывать яд ртом.
Во время фиксирования каких-либо осложнений — повышения температуры тела, головокружения, аллергии — стоит вызвать врача.
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Источник: Суспильне