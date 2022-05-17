Во Львовской области с наступлением жаркой погоды появляется опасность натолкнуться на ядовитую змею — гадюку обыкновенную.

Об этом предупредили во Львовской областной государственной администрации.

Гадюка своим телом очень хорошо улавливает колебания земли на расстоянии 10-15 метров. В жару это ощущение у змей притупляется, они становятся ленивыми, малоподвижными, поэтому люди могут легко на них наступить.

Для безопасного пребывания на природе и сбора ягод и грибов при себе необходимо иметь палку, чтобы раздвигать заросли и листья, а также надежную обувь, широкие брюки, чтобы заправить их в ботинки. Так, если змея будет кусать, то прокусит только ткань брюк, а не кожу.

В то же время если так случилось, что змея уже укусила человека, нужно оказать первую медицинскую помощь:

следить, чтобы пострадавший меньше двигался;

освободить пораженную часть тела от одежды;

на место укуса наложить стерильную повязку с антисептиком;

поить человека водой — чем больше жидкости, тем лучше;

дать человеку одну — две таблетки лекарства против аллергии;

во время трансплантации положить пораженную конечность на повышение;

по возможности приложить к ране лед, обернутый в ткань.

После оказания первой помощи пострадавшего необходимо срочно доставить в медицинское учреждение для введения антитоксической сыворотки.

Кроме того, в Минздраве отметили, что ни в коем случае не нужно: разрезать рану, всасывать яд, прижигать рану, накладывать жгут.

Источник: Львовская ОГА