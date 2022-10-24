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Ядовитый запас: почему опасно копить просроченные лекарства, правила утилизации

24 октября 2022, 11:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
аптечка
Источник: Depositphotos

Согласно данным Национального опроса о здоровье детей, проведенного Детской больницей CS Mott Мичиганского университета, почти половина родителей сказали, что в их домах есть запас просроченных лекарственных препаратов.

— Мы обнаружили, что родители часто хранят лекарства после того, как срок их действия истек, что создает ненужный риск для здоровья детей, — сказала содиректор Mott Poll Сара Кларк.

По ее словам, дети младшего возраста, получающие лекарства в домашних условиях, являются основным источником непреднамеренных отравлений.

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Общенациональный репрезентативный опрос был основан на более 2 тыс. ответах родителей детей в возрасте 18 лет и младше, опрошенных в период с августа по сентябрь 2022 года.

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Отмечается, что родители могут не осознавать, что срок годности лекарства истек, пока оно не потребуются для устранения симптомов у их ребенка. В этот момент родители должны решить, дадут ли они просроченное лекарство своему ребенку или пойдут покупать новое.

— Срок годности — это гарантия производителя, что лекарство полностью безопасно, со временем оно потеряет свою эффективность, — предупреждают специалисты.

Как уберечь детей от просроченных лекарств:

  • ограничьте количество лекарств, которые вы приносите домой. Не покупайте безрецептурные лекарства в количествах, превышающих потребности вашей семьи;
  • храните безрецептурные и отпускаемые по рецепту лекарства в оригинальной упаковке, на которой указана информация о дозировке и сроке годности;
  • дважды в год проверяйте срок годности безрецептурных лекарств вашего ребенка, особенно перед сезоном аллергии и/или гриппа;
  • безопасно утилизируйте неиспользованные или просроченные лекарства, оставив их в постоянном месте сбора (например, в местной больнице, аптеке или кабинете врача);
  • если вы не можете вернуть лекарство в пункт сбора, второй вариант — выбросить его в бытовой мусор. Лекарство следует положить в пластиковый пакет, растворить в воде и смешать с наполнителем для кошачьего туалета или кофейной гущей, чтобы сделать его непривлекательным для детей или домашних животных;
  • не смывайте просроченные или неиспользованные лекарства в унитаз или раковину, так как это может привести к попаданию лекарства в систему водоснабжения и подвергать жителей воздействию химических веществ, содержащихся в питьевой воде.

Источник
MedicalXpress
Теги
аптечка Безпека Ліки Отравление поради лікаря
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