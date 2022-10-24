Согласно данным Национального опроса о здоровье детей, проведенного Детской больницей CS Mott Мичиганского университета, почти половина родителей сказали, что в их домах есть запас просроченных лекарственных препаратов.
— Мы обнаружили, что родители часто хранят лекарства после того, как срок их действия истек, что создает ненужный риск для здоровья детей, — сказала содиректор Mott Poll Сара Кларк.
По ее словам, дети младшего возраста, получающие лекарства в домашних условиях, являются основным источником непреднамеренных отравлений.
Общенациональный репрезентативный опрос был основан на более 2 тыс. ответах родителей детей в возрасте 18 лет и младше, опрошенных в период с августа по сентябрь 2022 года.
Отмечается, что родители могут не осознавать, что срок годности лекарства истек, пока оно не потребуются для устранения симптомов у их ребенка. В этот момент родители должны решить, дадут ли они просроченное лекарство своему ребенку или пойдут покупать новое.
— Срок годности — это гарантия производителя, что лекарство полностью безопасно, со временем оно потеряет свою эффективность, — предупреждают специалисты.
Как уберечь детей от просроченных лекарств:
- ограничьте количество лекарств, которые вы приносите домой. Не покупайте безрецептурные лекарства в количествах, превышающих потребности вашей семьи;
- храните безрецептурные и отпускаемые по рецепту лекарства в оригинальной упаковке, на которой указана информация о дозировке и сроке годности;
- дважды в год проверяйте срок годности безрецептурных лекарств вашего ребенка, особенно перед сезоном аллергии и/или гриппа;
- безопасно утилизируйте неиспользованные или просроченные лекарства, оставив их в постоянном месте сбора (например, в местной больнице, аптеке или кабинете врача);
- если вы не можете вернуть лекарство в пункт сбора, второй вариант — выбросить его в бытовой мусор. Лекарство следует положить в пластиковый пакет, растворить в воде и смешать с наполнителем для кошачьего туалета или кофейной гущей, чтобы сделать его непривлекательным для детей или домашних животных;
- не смывайте просроченные или неиспользованные лекарства в унитаз или раковину, так как это может привести к попаданию лекарства в систему водоснабжения и подвергать жителей воздействию химических веществ, содержащихся в питьевой воде.