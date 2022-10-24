Согласно данным Национального опроса о здоровье детей, проведенного Детской больницей CS Mott Мичиганского университета, почти половина родителей сказали, что в их домах есть запас просроченных лекарственных препаратов.

— Мы обнаружили, что родители часто хранят лекарства после того, как срок их действия истек, что создает ненужный риск для здоровья детей, — сказала содиректор Mott Poll Сара Кларк.

По ее словам, дети младшего возраста, получающие лекарства в домашних условиях, являются основным источником непреднамеренных отравлений.

Общенациональный репрезентативный опрос был основан на более 2 тыс. ответах родителей детей в возрасте 18 лет и младше, опрошенных в период с августа по сентябрь 2022 года.

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Отмечается, что родители могут не осознавать, что срок годности лекарства истек, пока оно не потребуются для устранения симптомов у их ребенка. В этот момент родители должны решить, дадут ли они просроченное лекарство своему ребенку или пойдут покупать новое.

— Срок годности — это гарантия производителя, что лекарство полностью безопасно, со временем оно потеряет свою эффективность, — предупреждают специалисты.

Как уберечь детей от просроченных лекарств: