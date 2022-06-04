Ожирение связано с рядом проблем со здоровьем, включая сахарный диабет 2 типа, гипертонию, сердечные заболевания, проблемы с печенью и суставами. Но многие могут не знать, что это заболевание также тесно связано с раком.

В исследовании, опубликованном в JAMA, предоставляются доказательства, подтверждающие связь между ожирением и раком, а также преимущества бариатрической операции для снижения риска возникновения рака.

В исследовании приняли участие более 30 тыс. пациентов с ожирением: некоторым из них была проведена бариатрическая операция для похудения, а некоторые снижали вес с помощью диеты и физических упражнений. Результаты показали, что через 10 лет после операции риск развития рака у людей был на 32% ниже по сравнению с теми, кто не делал операцию для похудения.

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— То, что мы наблюдали здесь, это очень большой эффект, — сказал кардиолог Стивен Ниссен. — Я думаю, что эти данные настолько надежны, что будут доступны в течение достаточно длительного времени, чтобы подтвердить еще одну причину, почему потеря веса действительно важна.

Участники исследования поддавались одному из двух типов бариатрической хирургии в период с 2004 по 2017 год: 66% осуществили шунтирование желудка, при котором хирург делит его на два меньших мешочка и перенаправляет часть кишечника в оба отдела, и 34% хирург удалил 80% желудка, оставляя кусочек размером с банан.

Эти процедуры могут помочь людям потерять от 20 до 25% массы тела.

— Я хочу, чтобы больше врачей первичного звена вели серьезные разговоры со своими пациентами о последствиях ожирения и обратимости заболеваемости и смертности, связанной с ожирением, – говорит Ниссен. — Врач первичного звена может начать разговор со своими пациентами, чтобы рассмотреть вопрос об операции и определить, имеют ли они такую возможность.

Ожирение может повлиять на развитие рака разными способами. Исследования показали, что жировые клетки не инертны, но очень метаболически активны. Они производят вещества, способствующие воспалению в печени, что создает токсичную среду, которая может повысить риск рака.

Ожирение также может способствовать повышению гормонов, таких как эстроген, которые были связаны с повышенным риском рака груди и матки у женщин. Фактически исследование показало, что рак эндометрия был одним из заболеваний, наиболее тесно связанных с ожирением, и что бариатрическая хирургия снизила риск рака эндометрия на 53%.

Но специалисты признают, что операция, сопровождающаяся рисками, не является вариантом для всех.

Для таких людей в США были одобрены несколько препаратов, которые могут привести к достаточно значительной потере веса, подобно достигаемой после операции, но они пока не используются широко как инструмент для борьбы с ожирением.

Ниссен уверен, что используя хирургический или нехирургический методы снижения веса, можно достичь уменьшения заболеваемости и смертности от рака.