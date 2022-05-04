Эпидемия ожирения в Европе уносит жизни 1,2 млн человек в год, сообщает ВОЗ.

Исследование показывает, что показатели избыточного веса и ожирения выросли на 138% за последние пять десятилетий.

Почти 60% взрослых и почти каждый третий ребенок школьного возраста на континенте имеют избыточный вес или страдают ожирением.

Великобритания, Турция, Мальта и Израиль имеют более высокие показатели ожирения среди взрослого населения.

Ожирение ежегодно является причиной более 1,2 миллиона смертей в регионе — четвертая по значимости причина после повышенного давления, диабета и курения — и на него приходится более 13% смертей.

Из-за ожирения возникают диабет 2 типа, сердечные заболевания и по крайней мере 13 видов рака. Согласно отчету, ожирение является прямой причиной не менее 200 тыс. новых случаев рака ежегодно в Европе, и эта цифра, по прогнозам, будет расти в ближайшие десятилетия.

Это также основной фактор риска инвалидности.

Индекс массы тела (ИМТ) от 25 до 29,9 классифицируется как избыточный вес, а 30 и выше определяется как ожирение.

Онлайнигры и фастфуд — враги здоровья

Авторы отчета говорят, что фаст-фуд и более дешевая, более калорийная и менее полезная пища привели к ожирению, а также к малоподвижному образу жизни.

Но ВОЗ предупредила, что причины более сложны, чем просто нездоровое питание и отсутствие физической активности. В нем говорится, что факторы окружающей среды, уникальные для жизни в современном европейском обществе с высокой степенью цифровизации, также являются причинами ожирения, такие как онлайн-маркетинг нездоровой пищи для детей и распространение сидячих онлайн-игр.

Сообщается, что семьям также трудно заниматься спортом, поскольку районы стали более урбанизированными, а расстояния между домом и школой, работой и магазинами увеличились, что привело к большей зависимости от транспорта.

Доктор Клюге заявил, что повернуть вспять эпидемию ожирения в Европе все еще возможно путем создания более благоприятных условий, содействия инвестициям и инновациям в области здравоохранения и разработки сильных и устойчивых систем здравоохранения.

Уровни ожирения и избыточной массы тела были выше среди мужчин (63 %), чем среди женщин (54 %) во всем регионе и в большинстве стран, при этом распространенность среди мужчин превышала 70 % в Андорре, Израиле и на Мальте.

Тем не менее, тяжелое ожирение, классифицируемое как ИМТ не менее 35, среди женщин увеличилось в три раза всего за три года, с 1,5% в 2017 году до 4,5% в 2019 году.

По оценкам, в Венгрии, Ирландии, Португалии, Испании и Великобритании более 20 % женщин страдают ожирением во время беременности. Беременные женщины с ожирением сталкиваются с повышенным риском невынашивания беременности, чрезмерной прибавки массы тела во время беременности, гестационного диабета, гипертензивных нарушений беременности, мертворождения и послеродовых кровотечений.

Стратегии здоровых привычек

В отчете также говорится, что люди, живущие с ожирением, также с большей вероятностью столкнутся с тяжелыми последствиями Covid-19, включая госпитализацию в отделение интенсивной терапии и смерть.

— Предварительные данные свидетельствуют о том, что многие ограничения, связанные с сдерживанием пандемии, включая закрытие школ и периоды ограничения передвижения населения, привели к увеличению воздействия некоторых факторов риска, влияющих на вероятность ожирения или избыточного веса человека. — сказал доктор Клюге.

Исследование призвало правительства внедрить долгосрочные стратегии по улучшению здоровых привычек. В нем говорится, что другие правительства должны последовать примеру Великобритании, которая в октябре должна принять закон, ограничивающий заметное позиционирование и рекламу нездоровых продуктов.

Он также призвал к введению налога на сахар, запрету онлайн-рекламы нездоровой пищи для детей и ограничению распространения точек на вынос в районах с низким доходом. В отчете предлагается, чтобы здоровое питание было сформулировано как стратегия коллективных действий против изменения климата, а также в попытке уменьшить подростковое ожирение.

Ни одна из 53 европейских стран не находится на пути к достижению цели остановить рост ожирения к 2025 году.