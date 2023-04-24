Команда американских ученых Йельского университета провела крупнейшее на сегодняшний день антропологическое исследование с целью выяснить, почему женщины замораживают свои яйцеклетки. Оказалось, что проблема была в мужчинах, а не в женщинах.

По словам исследователей, отсутствие равных партнеров-мужчин, а не карьерные или образовательные амбиции, является причиной того, что все больше женщин пытаются продлить свою фертильность.

Исследование длилось десять лет и включало анализ более 150 интервью с американскими женщинами.

Из 150 опрошенных 36 заморозили яйцеклетки по медицинским показаниям, а остальные были здоровыми женщинами, которые сделали это по своему выбору.

Как отметила руководитель научной работы, профессор-антрополог Марсия К. Инхорн, женщины, замораживающие свои яйцеклетки, как правило, старше 30 лет, являются успешными высокооплачиваемыми профессионалами и в основном одиноки.

— Они были женщинами, которые добились успеха в своей карьере и в то же время искали и не могли найти подходящего репродуктивного партнера, — говорит Инхорн.

Это, по ее словам, отражает растущий разрыв между мужчинами и женщинами, поступающими в высшие учебные заведения.

В 2019 году в высших учебных заведениях США было на 28% больше женщин, чем мужчин, и вскоре, по прогнозам, в Америке на каждого мужчину с университетским образованием будет приходиться две женщины с таким же дипломом.

По словам Инхорн, это привело к резкому дисбалансу, когда дело доходит до поиска равного партнера.

Ученые отметили, что образовательный разрыв не ограничивается США. В Канаде и Европе, особенно в Великобритании, также растет гендерное неравенство в образовании.

Многие из женщин, с которыми разговаривала Инхорн, сказали, что хотят равноправных отношений, что часто означало найти кого-то с таким же уровнем образования.

Но среди тех, кто не возражал против партнерства с кем-то менее образованным, это тоже оказалось проблемой, потому что мужчин часто пугал успех женщин.