Опытный врач и фармацевт Дебора Ли на страницах популярного британского онлайн-издания рассказала о двух горячих напитках, которые за считанные минуты помогут облегчить вздутие живота.

— Упасть на диван с полным животом после рождественской трапезы — не такое уж редкое явление. Но сытные блюда могут оставить вас с растянутым, одутловатым и раздутым желудком, — прогнозирует Дебора.

И отмечает, что, к счастью, на помощь могут прийти два горячих напитка, которые, вероятно, есть на каждой кухне.

Мятный чай

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Сваренный из листьев растения Mentha piperita, мятный чай богат флавоноидами — растительными соединениями, оказывающими мощное воздействие на здоровье, такими как розмариновая кислота, эриоцитрин, лютеолин и гесперидин.

— В целом эти вещества действуют как мощные антиоксиданты, а также обладают антимикробной, противовирусной и антиаллергенной активностью, — отмечает Дебора.

По ее словам, исследования на людях показали, что масло перечной мяты может помочь уменьшить дискомфорт в желудке, а также предотвратить сокращение мышц живота при спазмах. Мятный чай эффективен при вздутии живота через 30–60 минут после употребления.

По словам фармацевта, в одном пакетике чая содержится в шесть раз больше масла перечной мяты, чем в капсулах, что может помочь справиться со вздутием живота.

Ромашковый чай

Чай, изготовленный из высушенных цветочных головок ромашки, также содержит флавоноиды, такие как апигенин, кверцетин и лютеолин.

По словам Деборы Ли, ромашка может предотвратить рост Helicobacter pylori — типа бактерий, которые, как известно, вызывают язву желудка.

Сухие цветы ромашки, смешанные только с горячей водой, могут решить проблему с газообразованием всего за 35-45 минут, утверждает эксперт.

Источник: Express