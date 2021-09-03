Человек не сможет полностью восстановиться за неделю после того, как десять дней подряд будет урезать свой полноценный сон. К такому выводу пришли ученые из Ягеллонского университета в Польше.

Известно, что недостаток сна крайне негативно влияет на организм человека. В частности, это связано с дефицитом внимания и памяти, а также с повышенным риском автомобильных аварий, проблем с сердцем и другими медицинскими и социальными аспектами.

Однако, до сих пор оставалось неясным, сколько времени необходимо для полного восстановления после длительных периодов недосыпания.

Чтобы пролить больше света на эту тему, польские ученые провели небольшое исследование с несколькими здоровыми взрослыми, которых в течение десяти дней целенаправленно ограничивали в сне, а затем последовали семь дней восстановления без ограничений.

Участники находились в своей обычной повседневной среде и носили датчики на запястье для отслеживания ежедневного режима сна и активности. Они также проходили ежедневную электроэнцефалографию (ЭЭГ) для мониторинга активности мозга и отвечали на ежедневные вопросы (задачи Струпа), чтобы измерить время и точность реакции.

После семи дней восстановления участники все еще не смогли полностью восстановиться и вернуться к своим обычным показателям.

Исследователи отмечают, что полученные результаты вносят новый вклад в понимание восстановления после хронической потери сна. По их мнению, следует детальнее изучить более длительные периоды восстановления и определить порядок, в котором различные функции возвращаются к нормальному состоянию.

Исследование процесса восстановления после длительного периода ограничения сна выявило различия в поведенческих, моторных и нейрофизиологических реакциях как на потерю сна, так и на последующее восстановление, отмечают ученые.