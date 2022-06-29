В Украине почти всюду жаркая и солнечная погода, многие носят очень открытую одежду или загорают на пляжах. В настоящее время те, кто лечится от любых болезней и принимает медикаменты, должны быть настороже. Почему? Семейный врач Анастасия Неклюдова объясняет.
— Дело в том, что некоторые лекарства делают кожу более чувствительной к солнечным лучам. Этот процесс называется фотосенсебилизацией. Он может сопровождаться высыпанием по типу крапивницы со зудом, а также болью, покраснением и воспалением участков тела, которые открыты и подвержены воздействию солнца.
Прием лекарства может быть постоянным, и тогда человеку нужно вести время беречься от солнечных лучей в летний период, а может быть временным. Так что прятаться от солнца придется лишь некоторое время. Но в обоих случаях, не следует пренебрегать советами врачей и оговорками в инструкциях к лекарству.
Чтобы предотвратить негативное влияние солнца врач советует применять средства SPF.
Лекарства, во время приема которых нужно обязательно использовать средства SPF:
- Антибиотики (фторхинолоны, бисептол, тетрациклины, аминогликозиды, сульфаниламиды, лекарства от туберкулеза)
- Трициклические антидепрессанты (амитриптилины)
- Препараты для лечения сахарного диабета (глибенкламид, глимепирид, амарил)
- Препараты для химиотерапии (декарбазин, фторурацил, метотрексат, винбластин)
- Мочегонные (фуросемид, тиазиды – входят в комбинированное лекарство от давления)
- Лекарство против аритмии (амиодарон)
- Противовоспалительные (кетопрофен)
- Лекарство, для лечения угрей – изотретиноин.
Это не весь перечень, но если вы принимаете лекарства на постоянной основе, или именно на летний период — поинтересуйтесь нет ли у препаратов фотосенсебилизирующего эффекта, советует Анастасия Неклюдова. Это сэкономит вам потом нервы и деньги.
Источник: Анастасия Неклюдова