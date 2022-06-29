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Ухудшение состояния кожи: какие лекарства усиливают влияние солнца на организм

29 июня 2022, 12:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Ухудшение состояния кожи: какие лекарства усиливают влияние солнца на организм

В Украине почти всюду жаркая и солнечная погода, многие носят очень открытую одежду или загорают на пляжах. В настоящее время те, кто лечится от любых болезней и принимает медикаменты, должны быть настороже. Почему? Семейный врач Анастасия Неклюдова объясняет.

— Дело в том, что некоторые лекарства делают кожу более чувствительной к солнечным лучам. Этот процесс называется фотосенсебилизацией. Он может сопровождаться высыпанием по типу крапивницы со зудом, а также болью, покраснением и воспалением участков тела, которые открыты и подвержены воздействию солнца.

Прием лекарства может быть постоянным, и тогда человеку нужно вести время беречься от солнечных лучей в летний период, а может быть временным. Так что прятаться от солнца придется лишь некоторое время. Но в обоих случаях, не следует пренебрегать советами врачей и оговорками в инструкциях к лекарству.

Чтобы предотвратить негативное влияние солнца врач советует применять средства SPF.

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Лекарства, во время приема которых нужно обязательно использовать средства SPF:

  1. Антибиотики (фторхинолоны, бисептол, тетрациклины, аминогликозиды, сульфаниламиды, лекарства от туберкулеза)
  2. Трициклические антидепрессанты (амитриптилины)
  3. Препараты для лечения сахарного диабета (глибенкламид, глимепирид, амарил)
  4. Препараты для химиотерапии (декарбазин, фторурацил, метотрексат, винбластин)
  5. Мочегонные (фуросемид, тиазиды – входят в комбинированное лекарство от давления)
  6. Лекарство против аритмии (амиодарон)
  7. Противовоспалительные (кетопрофен)
  8. Лекарство, для лечения угрей – изотретиноин.
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Это не весь перечень, но если вы принимаете лекарства на постоянной основе, или именно на летний период — поинтересуйтесь нет ли у препаратов фотосенсебилизирующего эффекта, советует Анастасия Неклюдова. Это сэкономит вам потом нервы и деньги.

Источник: Анастасия Неклюдова

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