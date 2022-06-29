В Украине почти всюду жаркая и солнечная погода, многие носят очень открытую одежду или загорают на пляжах. В настоящее время те, кто лечится от любых болезней и принимает медикаменты, должны быть настороже. Почему? Семейный врач Анастасия Неклюдова объясняет.

— Дело в том, что некоторые лекарства делают кожу более чувствительной к солнечным лучам. Этот процесс называется фотосенсебилизацией. Он может сопровождаться высыпанием по типу крапивницы со зудом, а также болью, покраснением и воспалением участков тела, которые открыты и подвержены воздействию солнца.

Прием лекарства может быть постоянным, и тогда человеку нужно вести время беречься от солнечных лучей в летний период, а может быть временным. Так что прятаться от солнца придется лишь некоторое время. Но в обоих случаях, не следует пренебрегать советами врачей и оговорками в инструкциях к лекарству.

Чтобы предотвратить негативное влияние солнца врач советует применять средства SPF.

Сейчас смотрят

Лекарства, во время приема которых нужно обязательно использовать средства SPF:

Антибиотики (фторхинолоны, бисептол, тетрациклины, аминогликозиды, сульфаниламиды, лекарства от туберкулеза) Трициклические антидепрессанты (амитриптилины) Препараты для лечения сахарного диабета (глибенкламид, глимепирид, амарил) Препараты для химиотерапии (декарбазин, фторурацил, метотрексат, винбластин) Мочегонные (фуросемид, тиазиды – входят в комбинированное лекарство от давления) Лекарство против аритмии (амиодарон) Противовоспалительные (кетопрофен) Лекарство, для лечения угрей – изотретиноин.

Это не весь перечень, но если вы принимаете лекарства на постоянной основе, или именно на летний период — поинтересуйтесь нет ли у препаратов фотосенсебилизирующего эффекта, советует Анастасия Неклюдова. Это сэкономит вам потом нервы и деньги.

Источник: Анастасия Неклюдова