Авторы исследования, опубликованного на минувшей неделе в журнале Nature, описали качественно новый подход в терапии рака, суть которого заключается в принципе персонализированной медицины.

Новый подход сочетает в себе несколько передовых технологий для обеспечения, возможно, самого сложного лечения из когда-либо проводившегося.

Речь идет о воздействии изнутри на опухоль пациента, что дает возможность успешно лечить людей, у которых нет выбора.

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— Я бы назвал это взглядом в будущее терапии рака, — отметил врач-ученый Мишель Садлен, который руководит Центром клеточной инженерии в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна-Кеттеринга.

По его словам, исследование показало, что можно безопасно настроить иммунную систему против рака, используя персонализированный подход.

Солидарность с коллегой в этом вопросе высказал и профессор Антони Рибас, который помогал руководить работой. Он сказал, что возможность дать людям эффективное лечение, индивидуализированное по многим различным параметрам, может открыть новую эру в терапии рака.

— Если мы правильно включим иммунную систему, она будет иметь память и может привести к долгосрочным реакциям. Прыжок вперед заключается в том, что мы одновременно решили несколько проблем, чтобы продвинуть новую форму клеточной терапии, — отметил Антони Рибас.

Сообщается, что большая проблема в борьбе с раком заключается в том, что раковые клетки выглядят почти так же, как и все остальные клетки. Химиотерапия и облучение настолько точны, насколько это возможно, но все же убивают много здоровых клеток.

Кроме того, рак, как и вирусы, эволюционирует. Вот почему так важно то, что было сделано в этом испытании: атаковать опухоль сразу с нескольких направлений, отмечают ученые.