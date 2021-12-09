Министерство здравоохранения намерено заметно увеличить уровень оплаты труда медицинских работников государственных и коммунальных медицинских учреждений при помощи механизма почасовой оплаты.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения Украины обнародовало проект постановления Кабмина об установлении специальных надбавок за престижность труда в размере до 300-500% для работников ведомственных медучреждений, бюджетных организаций и учреждений.

Это решение было инициировано с целью обеспечить за счет премий минимальный уровень ежемесячных зарплат, определенных на следующий год президентом.

— За это время получил сотни вопросов. В основном на тему, по какому механизму вы гарантируете повышение зарплат медикам КНП, — написал в своем Telegram-канале глава профильного Комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

Он отметил, что сегодня, 9 декабря, Минздрав опубликовал еще один правительственный проект, который как раз и дает ответ на взволновавший медицинских работников вопрос.

Так, согласно данному проекту, для государственных и коммунальных медучреждений, которые подписали контракт с НСЗУ, зарплаты не могут быть ниже следующего уровня:

20 тыс. грн в месяц для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием

13,5 тыс. грн в месяц для должностей специалистов с базовым высшим медицинским образованием и высшим медицинским образованием

120,37 грн в час для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в заведениях здравоохранения

81,25 грн в час для специалистов с базовым высшим медицинским образованием и высшим медицинским образованием

— Итак, даже если медик работает не на полную ставку – оплата труда в перерасчете на отработанное время не может быть ниже уровня, определенного главой государства, — уточнил Михаил Радуцкий.

Что касается источников финансирования, то НСЗУ уверяет, что их хватит для поднятия тарифов и увеличения зарплат.

Заведения, которые даже при новых тарифах не смогут дотянуть оплату труда до минимального уровня, будут работать и определять причину. Иногда проблема не в сумме, которую получит заведение, а в эффективности ее использования.

Источник: Михаил Радуцкий