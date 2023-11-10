Нейробиологи из Калифорнийского университета в Ирвине обнаружили, что эфирные масла во время сна улучшают работу мозга и укрепляют здоровье.

Ученые наблюдали за участниками в возрасте от 60 до 85 лет, которые в течение двух часов сна вдыхали аромат эфирных масел.

Через полгода участники, которые вдыхали полную концентрацию эфирных масел, показали на 226% лучшие когнитивные способности, чем те, кто использовал разбавленные масла.

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Ведущий автор исследования Синтия Ву отмечает, что подобных результатов можно достичь, если включить диффузор с маслами и вдыхать их в течение дня по два часа.

Эфирное масло розмарина

Способствует снижению стресса, пять вдохов масла розмарина уменьшают уровень кортизола на 23%.

Аромат розмарина повышает уровень дофамина на 97%. Полчаса его вдыхания повышает ощущение счастья.

Шесть медленных и глубоких выдохов аромата масла розмарина повышают концентрацию и рабочую выносливость.

Масло лаванды

Улучшается качество сна, стоит вдыхать аромат ночью. Можно использовать диффузор или просто распылить аромат на постель.

Уже через 10 минут вдыхания аромата лаванды повышается бдительность и концентрация.

Эфирное масло имеет свойство уменьшать боль на 58%. Использовать его стоит в виде лосьона. Для этого нужно смешать 25 капель эфирного масла лаванды и 50 г лосьона или масла без запаха.

Эфирное масло апельсина

Аромат апельсина заряжает энергией почти на два часа после одного вдоха и уменьшает стресс.

Мята перечная

Эфирное масло способно ускорять похудение, после вдыхания аромата хочется меньше есть.

Аромат мяты перечной ослабляет спазмированные мышцы шеи и кожи головы, поэтому избавляет от головной боли.

Эфирное масло лимона

Аромат лимона помогает с укачиванием, он его нейтрализует. Активные компоненты успокаивают расстройства желудка и центр тошноты в мозге.

Исследователи также обнаружили, что вдыхание аромата лимона уменьшает тревогу. Для этого достаточно растереть несколько капель масла между ладонями.

Эвкалипт

Эфирное масло эвкалипта может лечить грибки на ногах.

Ежедневные ванны с маслом эвкалипта способны повысить иммунитет.

Роза

Вдыхание эфирного масла розы в течение 40 минут снижает уровень гормона стресса.

Аромат розы также снижает болевые ощущения.

Источник: First for women