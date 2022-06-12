Министерство здравоохранения Украины подготовило пошаговую инструкцию для внутренних переселенцев, которым требуется консультация врача узкой специальности.

— Внутренне перемещенные лица, которые из-за военной агрессии РФ были вынуждены изменить свое место жительства в пределах Украины, могут получить консультации врача узкой специализации в любом городе, — говорится в сообщении Минздрава.

И отмечается, что при этом не важно, где вы заключили декларацию. Для этого нужно сделать два шага: получить направление и найти больницу.

Шаг первый. Получить направление:

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направление выписывает семейный или лечащий врач;

если вы физически не можете посетить своего врача, обратитесь к нему по телефону или через мессенджер – он выпишет направление дистанционно;

направление можно получить и у семейного врача, который работает в ближайшем учреждении первичной медицинской помощи, у которого заключен договор с НСЗУ. Новую декларацию подписывать не нужно.

Шаг второй. Найти больницу:

с направлением можно обратиться к врачу в любом учреждении первичной медицинской помощи, у которого заключен договор с НСЗУ на соответствующий пакет услуг. Найти нужного специалиста можно по номеру 16-77 ;

; перед визитом позвоните в выбранную больницу и запишитесь на прием;

если нет возможности добраться до нужного специалиста, попробуйте получить онлайн-консультацию;

в случае внезапного ухудшения состояния важно не заниматься самолечением и найти возможность посетить врача лично.

Без направления можно обратиться к таким специалистам: