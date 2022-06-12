Министерство здравоохранения Украины подготовило пошаговую инструкцию для внутренних переселенцев, которым требуется консультация врача узкой специальности.
— Внутренне перемещенные лица, которые из-за военной агрессии РФ были вынуждены изменить свое место жительства в пределах Украины, могут получить консультации врача узкой специализации в любом городе, — говорится в сообщении Минздрава.
И отмечается, что при этом не важно, где вы заключили декларацию. Для этого нужно сделать два шага: получить направление и найти больницу.
Шаг первый. Получить направление:
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- направление выписывает семейный или лечащий врач;
- если вы физически не можете посетить своего врача, обратитесь к нему по телефону или через мессенджер – он выпишет направление дистанционно;
- направление можно получить и у семейного врача, который работает в ближайшем учреждении первичной медицинской помощи, у которого заключен договор с НСЗУ. Новую декларацию подписывать не нужно.
Шаг второй. Найти больницу:
- с направлением можно обратиться к врачу в любом учреждении первичной медицинской помощи, у которого заключен договор с НСЗУ на соответствующий пакет услуг. Найти нужного специалиста можно по номеру 16-77;
- перед визитом позвоните в выбранную больницу и запишитесь на прием;
- если нет возможности добраться до нужного специалиста, попробуйте получить онлайн-консультацию;
- в случае внезапного ухудшения состояния важно не заниматься самолечением и найти возможность посетить врача лично.
Без направления можно обратиться к таким специалистам:
- гинеколог;
- психиатр;
- нарколог;
- стоматолог;
- фтизиатр;
- врач, у которого под наблюдением находится пациент с хроническим заболеванием.