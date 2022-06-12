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Пошаговая инструкция: как переселенцам получить консультацию врача узкой специализации

12 июня 2022, 17:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины подготовило пошаговую инструкцию для внутренних переселенцев, которым требуется консультация врача узкой специальности.

— Внутренне перемещенные лица, которые из-за военной агрессии РФ были вынуждены изменить свое место жительства в пределах Украины, могут получить консультации врача узкой специализации в любом городе, — говорится в сообщении Минздрава.

И отмечается, что при этом не важно, где вы заключили декларацию. Для этого нужно сделать два шага: получить направление и найти больницу.

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Шаг первый. Получить направление:

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  • направление выписывает семейный или лечащий врач;
  • если вы физически не можете посетить своего врача, обратитесь к нему по телефону или через мессенджер – он выпишет направление дистанционно;
  • направление можно получить и у семейного врача, который работает в ближайшем учреждении первичной медицинской помощи, у которого заключен договор с НСЗУ. Новую декларацию подписывать не нужно.

Шаг второй. Найти больницу:

  • с направлением можно обратиться к врачу в любом учреждении первичной медицинской помощи, у которого заключен договор с НСЗУ на соответствующий пакет услуг. Найти нужного специалиста можно по номеру 16-77;
  • перед визитом позвоните в выбранную больницу и запишитесь на прием;
  • если нет возможности добраться до нужного специалиста, попробуйте получить онлайн-консультацию;
  • в случае внезапного ухудшения состояния важно не заниматься самолечением и найти возможность посетить врача лично.

Без направления можно обратиться к таким специалистам:

  • гинеколог;
  • психиатр;
  • нарколог;
  • стоматолог;
  • фтизиатр;
  • врач, у которого под наблюдением находится пациент с хроническим заболеванием.

Источник
Минздрав
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Війна в Україні лікування Медики МОЗ Украины Переселенці поради лікаря
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