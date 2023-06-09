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Клубника с сахаром на зиму без варки — рецепт

9 июня 2023, 19:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Клубника с сахаром на зиму без варки — рецепт
Источник: Depositphotos

Клубника – первая летняя ягода. Яркая, ароматная. Жаль, что сезон ее короток. Не успел насытиттся, а ее уже нет. Поэтому хозяйки придумывают рецепты, как сохранить июньскую клубнику без варки, свежей.

Лучший способ – заморозка. Можно заморозить ягоды целиком, разложив одним слоем в морозилке,  а затем собрав их в емкость для хранения, но удобнее и вкуснее получаются заготовки из клубничного пюре. Факты ICTV предлагают простой рецепт.

Клубничное пюре замороженное

Ингредиенты

  • 1 кг клубники
  • 1 ст. ложка сахара

Способ приготовления

Ягоды промыть, дать стечь воде, оборвать хвостики. Затем перебить клубнику в блендере до состояния пюре. Добавить  столовую ложку сахара. Перемешать и оставить на несколько часов, чтобы сахар растворился. Выложить пюре в лоточки и поставить в морозильную камеру.

Зимой, когда откроете лоточек и разморозите пюре, вы ощутите легкое дыхание лета.

Советы

  • Приготовить клубнику на зиму можно с сахаром. Сахар добавляете по вкусу, можно без него, но с сахаром пюре будет мягче и разморозится быстрее.
  • Если у вас блендер погружной, то для приготовления пюре используйте посуду только из нержавеющей стали или эмалированную, если на ней нет сколов. Алюминиевую посуду лучше не использовать, так как она может окислиться и испортить вкус.
  • Пюре можно есть как мороженое, использовать в качестве соуса к блинчикам, оладьям и прочим десертам, для приготовления желе.

На вопрос, какие ягоды наиболее полезны, диетологи отвечают – любые. Местные и привезенные издалека, свежие и замороженные. Главное — их нужно употреблять каждый день, даже зимой.

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