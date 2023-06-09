Клубника с сахаром на зиму без варки — рецепт

Клубника – первая летняя ягода. Яркая, ароматная. Жаль, что сезон ее короток. Не успел насытиттся, а ее уже нет. Поэтому хозяйки придумывают рецепты, как сохранить июньскую клубнику без варки, свежей.

Лучший способ – заморозка. Можно заморозить ягоды целиком, разложив одним слоем в морозилке, а затем собрав их в емкость для хранения, но удобнее и вкуснее получаются заготовки из клубничного пюре. Факты ICTV предлагают простой рецепт.

Клубничное пюре замороженное

Ингредиенты

1 кг клубники

1 ст. ложка сахара

Способ приготовления

Ягоды промыть, дать стечь воде, оборвать хвостики. Затем перебить клубнику в блендере до состояния пюре. Добавить столовую ложку сахара. Перемешать и оставить на несколько часов, чтобы сахар растворился. Выложить пюре в лоточки и поставить в морозильную камеру.

Зимой, когда откроете лоточек и разморозите пюре, вы ощутите легкое дыхание лета.

Советы

Приготовить клубнику на зиму можно с сахаром. Сахар добавляете по вкусу, можно без него, но с сахаром пюре будет мягче и разморозится быстрее.

Если у вас блендер погружной, то для приготовления пюре используйте посуду только из нержавеющей стали или эмалированную, если на ней нет сколов. Алюминиевую посуду лучше не использовать, так как она может окислиться и испортить вкус.

Пюре можно есть как мороженое, использовать в качестве соуса к блинчикам, оладьям и прочим десертам, для приготовления желе.

На вопрос, какие ягоды наиболее полезны, диетологи отвечают – любые. Местные и привезенные издалека, свежие и замороженные. Главное — их нужно употреблять каждый день, даже зимой.