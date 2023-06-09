Клубника с сахаром на зиму без варки — рецепт

Клубника – первая летняя ягода. Яркая, ароматная. Жаль, что сезон ее короток. Не успел насытиттся, а ее уже нет. Поэтому хозяйки придумывают рецепты, как сохранить июньскую клубнику без варки, свежей.
Лучший способ – заморозка. Можно заморозить ягоды целиком, разложив одним слоем в морозилке, а затем собрав их в емкость для хранения, но удобнее и вкуснее получаются заготовки из клубничного пюре. Факты ICTV предлагают простой рецепт.
Клубничное пюре замороженное
Ингредиенты
- 1 кг клубники
- 1 ст. ложка сахара
Способ приготовления
Ягоды промыть, дать стечь воде, оборвать хвостики. Затем перебить клубнику в блендере до состояния пюре. Добавить столовую ложку сахара. Перемешать и оставить на несколько часов, чтобы сахар растворился. Выложить пюре в лоточки и поставить в морозильную камеру.
Зимой, когда откроете лоточек и разморозите пюре, вы ощутите легкое дыхание лета.
Советы
- Приготовить клубнику на зиму можно с сахаром. Сахар добавляете по вкусу, можно без него, но с сахаром пюре будет мягче и разморозится быстрее.
- Если у вас блендер погружной, то для приготовления пюре используйте посуду только из нержавеющей стали или эмалированную, если на ней нет сколов. Алюминиевую посуду лучше не использовать, так как она может окислиться и испортить вкус.
- Пюре можно есть как мороженое, использовать в качестве соуса к блинчикам, оладьям и прочим десертам, для приготовления желе.
На вопрос, какие ягоды наиболее полезны, диетологи отвечают – любые. Местные и привезенные издалека, свежие и замороженные. Главное — их нужно употреблять каждый день, даже зимой.