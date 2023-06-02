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Более 90% украинцев имеют хотя бы один из симптомов тревожного расстройства

2 июня 2023, 08:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

По статистике, более 90% опрошенных украинцев имеют хотя бы один из симптомов тревожных расстройств, а более 50% находятся в зоне риска развития проблем, связанных с психическим здоровьем.

Кроме того, уровень потребления антидепрессантов в 2022 году значительно вырос, а на безрецептурные успокаивающие средства украинцы ежемесячно тратят около 300 млн. грн.

Это данные аудита ресурсов системы предоставления услуг в сфере психического здоровья, проведенного в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья “Ты как?”.

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По словам экспертов по психическому здоровью, к специалисту следует обратиться, если:

  • ваше психическое состояние сказывается на повседневной жизни;
  • обыденные вещи, которые раньше всегда получались легко, теперь вызывают сложности;
  • вы переживаете большой кризис в жизни, выводящий из равновесия ваше психическое здоровье;
  • возникают трудности в обучении, общении в семье, с коллегами, окружением.

— Психическое состояние влияет на каждую из сфер нашей жизни. Все, что мы делаем, думаем или говорим, каждое из наших действий и эмоций напрямую зависит от того, в каком психическом состоянии мы находимся, — отмечают эксперты.

По их словам, не стоит думать, что это неважно или надеяться, что само пройдет. Ведь легче предотвратить развитие серьезных расстройств, чем потом преодолевать их.

Чем раньше человек получит квалифицированную помощь – тем больше вероятность того, что он сможет справиться со своим состоянием, утверждают специалисты по психическому здоровью.

Источник
Минздрав
Теги
Война в Украине Советы психолога психічні розлади
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