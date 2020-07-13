Наносить крем на руки после использования антисептика нужно, однако если вы находитесь не дома. В противном случае нужно тщательно мыть руки с мылом, и только потом наносить крем.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский.

По его словам, если вы находитесь вне дома, то продезинфицировать руки антисептиком, а затем достать из сумочки крем для руки и нанести абсолютно нормальная процедура, в это нет ничего плохого.

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— Однако, мы уже не раз говорили, что, пользоваться антисептиком стоит в тех местах, где у вас нет доступа до воды и мыла. То есть, если вы находитесь дома, то нужно правильно помыть руки (с мылом, 30 секунд, под проточной водой), а затем наносить крем, — рассказывает Комаровский.

В итоге, если вы используете правильные дезинфицирующие средства, которые на спиртовой основе, то нужно после этого на руки наносить крем, чтобы не сушить и не травмировать кожу.

Как правильно использовать антисептик

Во время вспышки коронавируса украинцы стали чаще использовать антисептики для рук.

Однако стоит отметить, что эффект дезинфектора будет нивелирован, если его использовать неправильно.

Как правильно использовать антисептик — читайте в материале Фактов ICTV.