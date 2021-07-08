В Украине препараты из реестра программы Доступные лекарства граждане могут получить только по электронному рецепту.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины во время брифинга 8 июля 2021 года.

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно соответствовать двум условиям:

заключение декларации с врачом, который оказывает первичную медицинскую помощь;

лечение пациента с установленным диагнозом хронического заболевания происходит не в стационаре, а амбулаторно.

Кроме того, в НСЗУ рассказали, что нужно делать, чтобы получить препараты по программе Доступные лекарства.

Инструкция:

обратиться к врачу, с которым подписана декларация, он выпишет электронный рецепт;

получить рецепт, его номер может прийти как СМС на телефон или быть предоставлен врачом в бумажном виде;

обратиться в аптеку, которое участвует в программе, и получить препарат.

В то же время в электронном рецепте будет указано международное непатентованное название препарата, то есть действующее вещество. Лекарства пациент выбирает в аптеке.

В рамках программы Доступные лекарства государство возмещает стоимость препаратов против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета II типа.

В феврале 2021 года добавили вещества для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

На сегодня программа включает 297 лекарственных средств, 93 — можно получить бесплатно, другие — с доплатой.

Источник: НСЗУ