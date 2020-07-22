Хороший, качественный сон при современном ритме жизни очень важен. Мы собрали для вас несколько советов, следуя которым вы сможете улучшить качество своего сна.

Режим. Очень важно ложиться и вставать в одно и тоже время. Даже на выходных рекомендуется просыпаться в тоже время, что и в будни. Это поможет сохранить циркадные ритмы организма.

Если устали, сделайте перерыв на сон. Если вы поспите после обеда не более 45 минут, ваш организм снова обретет бодрость и вы будете эффективнее.

Исключите вредные привычки. Рекомендуется за 4 часа до сна отказаться от употребления алкогольных напитков и курения.

Меньше употребляйте кофеиносодержащие продукты. Для того, чтобы быстро заснуть, необходимо отказаться от подобных продуктов не менее, чем за 6 часов до сна.

Ужинайте не менее чем за 4 часа до сна. Если же вам хочется есть, то лучше всего сделать легкий перекус.

Откажитесь от физических нагрузок перед сном. Спорт за пару часов до сна может негативно сказаться на его качестве.

Выбирайте качественные и натуральные постельные принадлежности. Речь идет о пижамах, постельном белье, одеяле, подушках и т.д. Они должны быть из натуральных тканей и наполнителей. Также стоит позаботиться об удобном матрасе.

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Проветривайте помещение перед сном. Для того, чтобы быстро заснуть и качественно выспаться, необходимо, чтобы в комнате была комфортная температура и достаточно свежего воздуха.

Уберите все, что может отвлечь вас от сна. Выключите всю технику, свет и другие раздражающие объекты. В спальне должно быть темно.

Кровать должна быть для сна. Не работайте в месте, где отдыхаете и спите. Если вы любите сидеть с ноутбуком в кровати, ваш мозг привыкнет к этому и когда придет время спать, он не сможет переключиться на нужный режим. Запомните, кровать предназначена для сна и секса.

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