По словам спасателей, цвет купальника может иметь решающее значение в экстренной ситуации, если малыши неожиданно уйдут под воду.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире в воде гибнут около 236 тыс. человек, что составляет почти 8% всех смертей, связанных с несчастными случаями.

Эксперты говорят, что когда ребенок (или взрослый) исчезает с поверхности воды, жизненно важна каждая секунда. И один из важных факторов здесь — цвета купальных костюмов, которые делают нас более заметными в воде.

— Несколько лет назад я заметила, что многие дети в своих милых купальниках прыгали в воду и просто исчезали, — рассказывает инструктор спасателей Натали Ливингстон.

Именно тогда она вместе с коллегами решила проверить, какие цвета при погружении в воду заметнее других.

Они поместили ткань разных цветов, от алого до флуоресцентно-зеленого, на глубину около метра под водой в разных условиях — на фоне темного и светлого дна бассейна и в озере, со спокойной водой и во время волн.

Выяснилось, что когда вода волновалась, как это бывает в переполненном бассейне или в океане, многие цвета становилось очень трудно увидеть.

Хуже всего были видны синие, серые и белые оттенки. Темные цвета тоже показали плохие результаты.

— В белом бассейне более темные цвета выглядели как тени, а в мутном коричневом озере более светлые цвета выглядели как отражение облаков, — говорит Ливингстон.

Это означает, что светлые, темные и нейтральные тона – не лучший выбор для тех, кто хочет, чтобы их было легко заметить в воде. Однако и очень заметные цвета, например, неоново-розовый и неоново-оранжевый, также оказалось не так просто увидеть.

Исследователи обнаружили, что наилучшую видимость имеют однотонные цвета и очень маленькие печатные узоры.

Учитывая результаты обоих тестов, Ливингстон рекомендует выбирать неоновые цвета: однотонные или с мелкими принтами.

По словам спасательницы, сегодня, к счастью, можно встретить больше вариантов таких купальных костюмов: возможно потому, что информация о цветах доходит до производителей, или потому, что мода 1980-х на неон снова возвращается.