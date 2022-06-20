Минздрав продолжает работу над обеспечением лекарственными средствами украинцев в условиях войны с Россией. В частности, препараты инсулина поступают в Украину и распределяются по регионам бесперебойно.

Список аптек, в которых можно получить препараты инсулина, находится по этой ссылке. Он регулярно обновляется.

Также наличие инсулина в аптечных заведениях можно проверить с помощью сервисов tabletki.ua и geoapteka.ua . Перед тем, как направляться в ближайшую вам аптеку, стоит позвонить и узнать часы ее работы и точное наличие инсулина.

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На период военного состояния пациенты получают препараты инсулина полностью бесплатно, без доплат.

Также в украинские больницы препараты инсулина поставляют как гуманитарную помощь, поэтому пациенты могут получить их в пунктах выдачи лекарств бесплатно.

Чтобы узнать адрес ближайшего пункта, где выдают инсулины, следует обратиться в региональное подразделение здравоохранения. Подробную информацию о наличии того или иного препарата в пункте можно получить на стендах в учреждениях здравоохранения.