Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Поставляется бесперебойно, выдается бесплатно: в каких аптеках Украины можно найти инсулин

20 июня 2022, 16:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
инсулин
Источник: Depositphotos

Минздрав продолжает работу над обеспечением лекарственными средствами украинцев в условиях войны с Россией. В частности, препараты инсулина поступают в Украину и распределяются по регионам бесперебойно.

Список аптек, в которых можно получить препараты инсулина, находится по этой ссылке. Он регулярно обновляется.

Также наличие инсулина в аптечных заведениях можно проверить с помощью сервисов tabletki.ua и geoapteka.ua . Перед тем, как направляться в ближайшую вам аптеку, стоит позвонить и узнать часы ее работы и точное наличие инсулина.

Сейчас смотрят

Читайте также:
медикиДаже во время войны: кто обязан проходить профилактические медосмотры
 

На период военного состояния пациенты получают препараты инсулина полностью бесплатно, без доплат.

Также в украинские больницы препараты инсулина поставляют как гуманитарную помощь, поэтому пациенты могут получить их в пунктах выдачи лекарств бесплатно. 

Чтобы узнать адрес ближайшего пункта, где выдают инсулины, следует обратиться в региональное подразделение здравоохранения. Подробную информацию о наличии того или иного препарата в пункте можно получить на стендах в учреждениях здравоохранения.

Источник
Минздрав
Теги
Інсулін аптечка МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь