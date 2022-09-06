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Постоянное слежение за негативными новостями вызывают стресс и ухудшение здоровья

6 сентября 2022, 19:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Источник: Depositphotos

Исследователи обнаружили, что чрезмерное потребление негативных новостей приводит к ухудшению физического и психического здоровья.

С начала пандемии, говорят ученые, в обществе распространился doomscrolling — постоянное желание просматривать или прокручивать плохие новости, даже если они огорчают или угнетают.

Постоянный просмотр веб-страницы создает замкнутый круг, что негативно влияет на нашу жизнь.

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Приблизительно 16,5% из 1100 человек имеют признаки проблем с потреблением новостей, утверждают исследователи. Это вызывает повышенный уровень стресс, тревогу и ухудшает здоровье.

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Ведущий автор исследования и научный сотрудник Техасского технического университета профессор Брайан Маклафлин сообщил, что круглосуточное наблюдение за новостями может вызвать “постоянное состояние повышенного напряжения организма“, что у некоторых людей возникает восприятие мира как места темного и опасного.

Источник
The Guardian
Теги
Исследования
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