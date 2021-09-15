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Постоянно в маске. Как уменьшить дискомфорт при ношении защитного средства

15 сентября, 16:05 Людмила Грубнік
Постоянно в маске. Как уменьшить дискомфорт при ношении защитного средства
Источник: Depositphotos

Из-за распространения коронавируса и карантина украинцы вынуждены носить маски, а некоторые граждане вообще во время пребывания на работе не снимают защитные средства.

Это — медики, работники аптек, банков, супермаркетов, общественных заведений питания. Поэтому маски могут провоцировать натирание кожи.

В то же время респираторы и хирургические очки прилегают к коже еще плотнее и вызывают еще большие проблемы.

Минздрав, ссылаясь на исследования британских ученых из Imperial College London, назвали средства, которые минимизируют негативные последствия длительного ношения защитных средств.

Что можна использовать:

  • тальковая присыпка (средство снижает трение на 49% сразу после нанесения, на 59% — через четыре часа);
  • индифферентные кремы со смесью вазелина и ланолина (демонстрируют эффективность в борьбе с натиранием);
  • сочетание кокосового масла, какао-масла и пчелиного воска (уменьшает дискомфорт на 31% после нанесения, на 53% — через четыре часа).
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Можно пользоваться и обычными кремами для увлажнения кожи, однако их эффективность не будет долговременной. Они требуют частого нанесения.

Несмотря на такие дискомфортные моменты, профильное ведомство настаивает на необходимости ношения защитных средств.

Они помогают бороться с распространением вируса.

Источник
Минздрав
Теги
Карантин , маска , МОЗ України
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