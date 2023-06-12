Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время рабочей поездки на территории, пострадавшие от подрыва дамбы Каховской ГЭС, убедился в полной готовности больниц к возможным вспышкам инфекционных болезней.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава

— Очевидна проблема с доступом к питьевой воде, загрязнение источников водоснабжения и почв, что влечет ухудшение санитарных условий, а следовательно, создает предпосылки для увеличения количества инфекционных заболеваний, — отметил Ляшко.

По словам министра, в настоящее время не зафиксированы случаи инфекционных болезней, связанных с трагедией. Эпидситуация контролируемая.

Министр добавил, что больницы Херсона, Николаева и Днепропетровщины, которые станут хабами при потенциальных вспышках инфекционных болезней, в большинстве готовы к приему пациентов, имеют все необходимые лекарства с запасом на 3-6 месяцев в зависимости от номенклатуры.

— Вопрос дефицитных кадровых профессий будет решен путем использования вахтенного метода, когда привлекаются узкопрофильные специалисты из других областей, — уточнил Ляшко.

Следовательно, медицинская система готова к надлежащему реагированию на возможные вспышки инфекционных заболеваний, связанных с последствиями подрыва дамбы Каховской ГЭС, резюмировали в пресс-службе Минздрава.

Фото: Минздрав