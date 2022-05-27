С первых дней полномасштабной войны против Украины они спасали раненых. Под обстрелами, в разбитой оккупантами больнице.

Оксана и Кирилл Кирсановы — супружеская пара медиков, которые работали круглосуточно, спасая жизнь и наших военных, и мирных жителей Мариуполя. Но когда их медучреждение оккупировали военные РФ, решили выбираться из города. И им это удалось.

В настоящее время живут в Луцке и больше всего мечтают вернуться после победы в мирный украинский Мариуполь.

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— Было чувство отчаяния, потому что у нас не было связи, мы были оторваны от окружающего мира. Мы не знали новостей, что происходит. Не знали, ждать ли нам помощи, — рассказывает Оксана Кирсанова.

То, что пережили и увидели за 20 дней полномасштабного вторжения оккупантов в родной Мариуполь, они никогда не забудут и не простят. Им обоим по 29 лет.

Супруги Кирсановы из Мариуполя проработали в областной больнице интенсивной терапии шесть лет. Она – анестезиолог. Кирилл – оперирующий уролог. Впрочем, из-за войны мужчина вынужден был переквалифицироваться в травматолога и хирурга. Так как с первых дней наступления рашистов в их больницу доставляли тяжелых раненых.

– Военная хирургия – мой первый боевой опыт. Нам привозили и детей: мальчиков и девочек по 6-8 лет. Было очень много осколочных ранений, ампутаций верхних и нижних конечностей, — рассказывает Кирилл Кирсанов.

Медики работали под постоянными обстрелами на грани человеческих возможностей. Не было ни света, ни тепла. Из-за выбитых оконных стекол было очень холодно. Медикаменты быстро заканчивались.

А только в одной операционной выполняли более трех десятков операций в день. Труднее всего было смотреть на деток, которые мужественно терпели, пока их спасали на операционном столе.

Оксана Кирсанова принимала роды у женщин, перевезенных из разбомбленного оккупантами роддома. Одну из пациенток спасти не удалось.

– Каждое утро мы просыпались от авиаударов. В 4.-5.00 взрывы — это уже был как наш будильник. Мы не могли подумать, что они будут сбрасывать бомбы на роддом и драмтеатр. Уже после этого поняли, что им не жалко человеческие жизни, женщин и детей. У оккупантов нет моральных ценностей, — делится ужасными воспоминаниями Оксана.

Оккупанты захватили больницу, но не выпускали оттуда медиков восемь дней. Они ставили на колени мужчин, раздевали их по пояс, смотрели, нет ли татуировок. Из отделений никого не выпускали.

Среди заложников оказалась Оксана. Муж накануне вырвался к сыну, который вместе с друзьями сидел в подвале. И тогда супруги решили выбираться из Мариуполя. Сняв белые халаты и замаскировавшись под гражданских, женщина вместе с коллегами скрылась из больницы.

Пробежали километров 20 до трассы и там уже подсели к людям, которые тоже, на свой страх и риск, выбирались из Мариуполя. Муж с сыном направились в Запорожье – никаких зеленых коридоров не было. Выбирались частным транспортом. Встретились уже в Сумах. И тогда добрались до Волыни.

Работали в сверхчеловеческих условиях: по 30 операций в день без лекарств, света и тепла. История врачей из Мариуполя / 5 images

Здесь нашли жилье, а местные медики предложили им работу в одной из районных больниц, а Оксане еще и в роддоме.

Все, что удалось привезти с собой – это документы и семейный альбом. Квартира Кирсановых сгорела. Но супруги больше всего мечтают вернуться в родной город и вместе с другими восстановить его, как бы сложно это ни было.