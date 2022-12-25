Куратор проекта ЛУН-город AIR Анна Денисенко в комментарии одному из украинских СМИ рассказала, чем генераторы опасны для здоровья и как снизить их негативное влияние.

Сообщается, что из-за массовых российских обстрелов крупные города Украины накрыли затяжные блэкауты и регулярные веерные отключения, так что рядовые украинцы и бизнес вынуждены искать альтернативные источники получения света и тепла.

— Смесь из мелкодисперсной пыли, угарного газа, диоксидов азота и набора других вредных соединений. Это то, чем сегодня дышат большие города из-за засилья генераторов, — говорит Анна Денисенко.

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По ее словам, генератор производит выхлопные газы — это то, что больше всего вредит воздуху украинских городов. К примеру, в Киеве 80-90% загрязнения происходит именно этими газами, хотя раньше речь шла об автомобилях.

— Но генератор – это небольшой автомобиль, который сейчас стоит почти у каждого магазина, кафе или заведения, — отмечает эксперт.

Однако, по ее словам, если для автомобилей все же существуют более жесткие экологические требования и определенные международные стандарты, то в отношении генераторов возникает большой вопрос, поскольку не факт, что большинство из них имеют качественные фильтры.

А между тем, эксперт отмечает, что через генераторы в воздух попадает мелкодисперсная пыль (РM1, PM2.5, PM10) — маленькие дольки, которые не видны невооруженным глазом.

— Из-за сверхмелких размеров они могут попадать в сосуды, кровь и легкие человека и негативно влиять на работу мозга, сердца и нервной системы, провоцируя целый букет хронических заболеваний, — говорит эколог.

Как минимизировать риски для здоровья при работающем генераторе

Именно поэтому уже сейчас есть определенные требования к использованию генераторов. Например, сотрудники ГСЧС настоятельно рекомендуют устанавливать их не ближе чем в 6−7 метрах от стен дома.

Это связано не только с пожарной безопасностью, но и с влиянием продуктов горения на здоровье людей в долгосрочной перспективе. Не говоря уже о рисках очень быстро умереть от отравления угарным газом.

По словам спасателей, генераторы должны стоять исключительно на открытом воздухе. И сейчас актуально и важно понимать — не на балконе, настаивают специалисты.