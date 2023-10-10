Сегодня, 10 октября, мир отмечает День психического здоровья. Дата наполнена особым смыслом для украинцев, переживающих полномасштабное вторжение РФ.

Накануне популярные ведущие Фактов ICTV рассказали, как они справляются с моральным бременем войны, что помогает им справляться со стрессом и держать себя в тонусе.

— Со стрессом я никак не справляюсь, я его принимаю. Я с ним живу, как и все украинцы. Некоторым в миллион раз тяжелее, поэтому я стараюсь меньше жаловаться, больше делать, — рассказывает Анастасия Мазур.

Сейчас смотрят

Ведущая признается, что плачет, когда особенно больно, переживает за родных, которые на фронте, дает себе право быть разбитой, уставшей, без желания работать и вставать с постели…

По словам Анастасии, чтобы держать себя в руках, она пошла в спортзал, читает, много гуляет с ребенком на природе. Завела собаку, о чем мечтала, но не решалась.

А еще старается не откладывать цели на потом, обучается, покупает онлайн-курсы, осваивает что-то новое.

А вот коллега Анастасии Оксана Соколова призналась, что не боится тревог и не паникует, когда слышит взрывы.

— Тысячелетия эволюции научили наш мозг реагировать на угрозы. Поэтому, когда звучит тревога, мозг мгновенно реагирует — выбрасывает гормоны, чтобы подготовить тело к трем сценариям выживания: бей, беги или замри, — рассказывает ведущая.

Оксана поделилась простой практикой, которая помогает ей справляться с подступающей паникой.

Нужно сесть ровно и удобно на стул, закрыть глаза, сделать вдох-выдох. Постараться почувствовать, чем пахнет вокруг. Зафиксировать это. Затем — снова вдох-выдох, и прислушаться к звукам вокруг.

Вдох-выдох, и фокус на вкусе — возможно, это будет недавно выпитый кофе.

Снова вдох-выдох, и стараемся понять, что чувствуют в этот момент наши руки, ладони, ступни ног, спина.

Вдох-выдох. Открываем глаза и смотрим вокруг себя слева направо, фиксируем обычные вещи рядом.

— Смысл в том, чтобы ощутить себя здесь и сейчас, в этом моменте, а не во власти стресса, с помощью пяти органов чувств. Это называется укоренение или заземление, — объясняет Оксана.

По ее словам, это такая скорая помощь, когда надо немедленно выйти из состояния стресса и напряжения.

— Большая война для меня началась в Мариуполе, где я был в командировке, поэтому 24 февраля мне пришлось эвакуироваться вместе со своей съемочной группой из адского места, — вспоминает Владимир Рунец.

По его словам, когда приехал ночью на канал, увидел, как мгновеннно все изменилось. Когда-то теплый офис был холодный, как морозилка, а еще — уставшие ведущие, редакторы, журналисты, продюсеры.

Следующие два дня, кроме работы, занимался организацией эвакуации семьи на Запад Украины.

Владимир признается, что в череде тяжелых, наполненных тревогой и болью будней ему помог попугай по имени Джонни, которого продавцы зоомагазина оставили закрытым в клетке.

Птица стала настоящей отдушиной для сжатых до упора нервов. Уход за ней, добывание специального корма отвлекали от тягостных мыслей и придавали некий иной смысл происходящему вокруг.

— Я сам не заметил, как мне стало намного легче. Все те же люди вокруг, которых я бесконечно уважаю и люблю, но рядом что-то маленькое, пушистое и необыкновенное, — улыбается Владимир.

По его словам, он не применяет особых практик, чтобы пережить чрезмерный стресс. Достаточно знать, что дома его ждет серое пушистое счастье, которое приветствует неизменным: ку-ку, привет.

А вот ведущая Елена Фроляк, чтобы преодолеть стресс, много читает, гуляет, плавает, смотрит кино.

— Ментальное здоровье — это психологический и душевный баланс, такой дефицитный во время войны, — говорит Елена.

Она процитировала слова одной из героинь ее сюжета, которая, когда ехала утром после ночного обстрела Киева и видела вокруг людей: “уставших, помятых, невыспавшихся, но несломленных”.

Ведущая признается, что запомнила эти слова на всю жизнь — помятые, но несломленные.

— Это сильный месседж всем, кто плывет с тобой в одной лодке, и кому так же страшно, как и тебе. Но вместе мы действительно — несломленные! — уверена Елена.

Ведущий главного политического ток-шоу Свобода слова на ICTV Вадим Карпьяк признается, что он стрессоустойчивый человек и каких-то специальных техник — как себя собрать в кучу и бороться со стрессом — не имеет. Работа в политической журналистике других людей и не терпит, поэтому, по словам ведущего, он просто психологически достаточно устойчив и адаптивен.

— Но когда мне надо серьезно привести себя в чувство, я просто отключаюсь от информационных потоков. В моей работе это опасно — нельзя надолго выпадать. Но день информационной детоксикации я себе время от времени устраиваю. На второй день, конечно, надо многое догонять. Но когда я могу себе это позволить или нуждаюсь в этом, то целый день не смотрю новостей, не листаю ленту соцсетей, — говорит Вадим.

Вместо этого ведущий читает художественную литературу (желательно классику), слушает музыку (желательно классику). Это хорошо прочищает голову.

— И, конечно, я что-то готовлю. Я люблю готовить и это мое guilty pleasure. Я включаю какой-то классический концерт и на кухне спокойно, никуда не спеша, что-то делаю. Мне иногда достаточно даже часа-двух, чтобы вот так вытащить себя из состояния загруженности, стрессового информационного потока и привести себя в чувство, — говорит ведущий.

И, конечно, главное, что мотивирует Вадима и дает силы — это его дети.