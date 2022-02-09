Печень – жизненно важный орган, без которого невозможно функционирование организма.
Именно поэтому важно заботиться о ее здоровье.
В Центре общественного здоровья Украины рассказали, как уберечь печень от негативных факторов.
— Печень выполняет около 500 важных функций. В частности, регулирует уровень холестерина, производит желчь, помогающую усваивать жиры, регулирует поступление необходимых витаминов и минералов, таких как железо и медь. Она синтезирует, сохраняет и обеспечивает организм глюкозой, когда нет других источников энергии, регулирует уровень гормонов, — говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины.
Кроме того, орган борется с инфекциями и отфильтровывает вредные вещества.
Как сохранить здоровье печени:
- не употреблять алкогольные напитки;
- добавлять в рацион здоровую пищу;
- оставаться физически активным;
- заниматься безопасным сексом;
- регулярно мыть руки;
- сделать прививку от вирусного гепатита В;
- употреблять лекарство только по назначению врача.
В то же время важно регулярно проходить медицинские осмотры, чтобы уберечься от рисков развития болезней, которые долго могут протекать бессимптомно.
Источник: Центр общественного здоровья Украины