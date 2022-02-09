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Правильное питание и безопасный секс. Как сохранить здоровье печени

9 февраля 2022, 11:37
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Правильное питание и безопасный секс. Как сохранить здоровье печени
Источник: Pexels

Печень – жизненно важный орган, без которого невозможно функционирование организма.

Именно поэтому важно заботиться о ее здоровье.

В Центре общественного здоровья Украины рассказали, как уберечь печень от негативных факторов.

— Печень выполняет около 500 важных функций. В частности, регулирует уровень холестерина, производит желчь, помогающую усваивать жиры, регулирует поступление необходимых витаминов и минералов, таких как железо и медь. Она синтезирует, сохраняет и обеспечивает организм глюкозой, когда нет других источников энергии, регулирует уровень гормонов, — говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины.

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Кроме того, орган борется с инфекциями и отфильтровывает вредные вещества.

Как сохранить здоровье печени:

  • не употреблять алкогольные напитки;
  • добавлять в рацион здоровую пищу;
  • оставаться физически активным;
  • заниматься безопасным сексом;
  • регулярно мыть руки;
  • сделать прививку от вирусного гепатита В;
  • употреблять лекарство только по назначению врача.

В то же время важно регулярно проходить медицинские осмотры, чтобы уберечься от рисков развития болезней, которые долго могут протекать бессимптомно.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

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