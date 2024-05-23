Эксперты Национальной службы здоровья Украины рассказали, как бесплатно или с небольшой доплатой получить обезболивающие препараты для паллиативных больных по программе реимбурсации Доступні ліки.

Шесть препаратов морфина

— Паллиативные пациенты могут получать обезболивающие лекарственные средства бесплатно или с небольшой доплатой, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в программу реимбурсации Доступні ліки включено шесть препаратов морфина в таблетках — четыре бесплатных и два с доплатой.

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Лекарство по е-рецепту

По словам экспертов, имея электронный рецепт, необходимо обратиться в аптеку, у которой есть договор с НСЗУ. Такие аптеки можно узнать визуально. Они имеют на дверях наклейку Здесь есть Доступні ліки.

Но важно также, чтобы эта интересующая вас конкретная аптека отпускала собственно опиоидные анальгетики. Для этого в НСЗУ порекомендовали воспользоваться дашбордом Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по е-Рецепту.

Алгоритм действий

В фильтре Программа е-Рецепта выберите нужное направление программы реимбурсации — опиоидные анальгетики. Вы увидите около 500 аптек и аптечных пунктов в разных регионах нашей страны.

В меню слева выберите ваш населенный пункт или громаду, чтобы найти ближайшую аптеку. Дашборд покажет аптеки, соответствующие вашему запросу, с адресами и телефоном.

В НСЗУ также посоветовали предварительно позвонить в аптеку, чтобы выяснить, нужно ли вам лекарственное средство налицо. Если нет, то лекарство можно заказать.

Источник: НСЗУ