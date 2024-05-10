Головокружение, которое возникает сразу после пробуждения, может иметь несколько причин. От легкого случая обезвоживания до более серьезной проблемы со здоровьем.

Исследователи утверждают, что головокружение, которое возникает сразу после сна, раньше или позже поражает 15-20% населения, но чаще от него страдают женщины 40+. Это происходит из-за гормональных изменений в организме.

Пять самых распространенных причин утреннего головокружения

Доктор медицинских наук доцент Техасского медицинского колледжа Моника Калра и доктор медицинских наук основательница Case Integrative Health in Chicago Кейси Келли называют наиболее распространенные причины того утреннего головокружения, когда кажется, что комната вращается вокруг тебя.

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И иногда появляется ощущение, что вот-вот потеряете сознание.

— Головокружение может сопровождаться не ощущением, а действительно обмороком, если оно вызвано падением артериального давления, — говорит доктор Келли.

Когда виновато низкое давление

Со снижением давления напрямую связан низкий уровень сахара в крови.

Если накануне вы пропускали приемы пищи, употребляли алкоголь, на утро кровяное давление может упасть и вызвать утреннее головокружение.

— Или, если вы резко встали с постели и организм пытается восстановить артериальное давление, вы почувствуете кратковременное головокружение. Это называется ортостатической гипотензией, — говорит Келли.

Лекарства от диабета, в частности, инсулин, тоже могут снизить давление, вызывая утреннее головокружение.

Что же делать? Доктор Келли советует в любом случае не спешить вставать с постели.

— После пробуждения немного потянитесь, затем медленно займите сидячее положение на краю кровати, подождите еще минуту, прежде чем встать.

Но если это состояние повторяется каждое утро, обязательно обратитесь к врачу.

Что такое доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение

Эту причину утреннего головокружения доктор Моника Калра называет самой распространенной.

В этом случае головокружение вызвано внезапным изменением движений головы. При этом частицы карбоната кальция (отоконии) перемещаются в область внутреннего слухового прохода, которая регулирует равновесие.

Пароксизмальное позиционное головокружение иногда сопровождается расстройством желудка, рвотой, потерей равновесия или ощущением нестабильности, что длится около минуты.

Что делать? Доктор Калра говорит, что наклоны головы серией специальных движений помогают вернуть эти кристаллы кальция на место.

Исследователи Университета Колорадо обнаружили, что однократное выполнение таких упражнений полностью останавливает головокружение у 91% людей и обычно в течение года не возвращается снова.

Болезнь Меньера связана с аномалиями в ухе

Иногда нарушение равновесия вызвано аномалией в части внутреннего уха. Скопление жидкости здесь может послужить причиной сильного ощущения вращения и ухудшить слух.

Это чаще встречается у людей в возрасте от 40 до 50 лет, а симптомы могут включать головокружение, высокочастотную потерю слуха, звон в ушах и ощущение заполненности уха жидкостью (преимущественно только в одном ухе).

Здесь поможет только врач, который назначит диуретики и диету с ограничением соли. Возможно, понадобится и слуховой аппарат.

Апноэ сна приводит к недостатку кислорода

— Когда ваше дыхание на мгновение останавливается и это повторяется в течение ночи, ваша кровь не получает достаточно кислорода, — объясняет доктор Келли.

Это, по ее словам, и приводит к головокружению или даже обмороку, когда вы просыпаетесь.

Что делать? Поможет только врач, который установит правильный диагноз и разработает план лечения.

Изменение образа жизни также может укротить симптомы апноэ сна.

— Сюда входят регулярные физические упражнения, поддержание здорового веса, использование увлажнителя воздуха и отказ от курения и алкоголя, — говорит врач.

Вестибулярный неврит — заболевание внутреннего уха

Вестибулярный неврит является третьей основной причиной утреннего головокружения в США.

— Его могут вызвать вирусы гриппа, герпеса типа 1, а также Covid-19, — отмечает доктор Калра.

Это заболевание характеризуется внезапным сильным головокружением, нарушением равновесия, тошнотой и рвотой, что может длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Что делать? Скорее к врачу! Хотя вестибулярный неврит не может послужить причиной инсульта, но иногда его симптомы похожи на мозжечковый инсульт. И в этом случае установление правильного диагноза очень важно.

Источник: Womans World