Диета Пиоппи названа в честь деревни на юге Италии, где значительная часть жителей достигает возраста в 100 лет. Она считается одной из самых здоровых в мире, поэтому ЮНЕСКО объявило Пиоппи родиной средиземноморской диеты.

Больше жира, меньше углеводов

Несмотря на то, что в рационе есть бекон, шоколад, обезжиренный йогурт и даже красное вино, здоровье жителей сохраняется благодаря любви к овощам и жирной рыбе, что предотвращает развитие сердечных заболеваний и диабета.

Хотя название и связано с привычками деревни, она отличается от традиционной средиземноморской. Ее авторы — британский кардиолог Асим Малхотра и бывший футболист Донал О’Нил — рекомендуют избегать сахара, бананов, винограда и большинства крахмалистых углеводов, таких как рис, картофель, хлеб и макаронные изделия из белой муки.

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Вместо этого включать в рацион продукты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жира, поскольку это способствует здоровью и долголетию: оливковое масло, орехи и семена, фрукты и овощи, мясо, рыбу, яйца, сыр и вино в умеренных количествах.

Врач и спортсмен советуют пить утром натощак столовую ложку яблочного уксуса, а затем есть белковый завтрак, что должно продлить жизнь по крайней мере на 10 лет.

Как диета Пиоппи влияет на похудение

— Из-за того, что вы будете есть меньше пищи, калорий также станет меньше, то есть вы вполне можете похудеть. Особенно если начнете больше заниматься спортом, — считают авторы диеты.

Кроме того, семидневный план питания предусматривает голодание в течение 8-9 часов каждую неделю. Однако количество потерянного веса будет зависеть от массы тела, имеющихся привычек в питании и физических нагрузок.