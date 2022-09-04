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Профессиональное выгорание: как создать здоровые и комфортные условия труда

4 сентября 2022, 11:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения Украины поделились рекомендациями, как избежать профессионального выгорания и создать здоровые и комфортные условия труда.

По словам специалистов по гигиене труда, ненормированный рабочий день, слишком тяжелая нагрузка, отсутствие планирования в процессе работы способствуют усталости, которая может накапливаться.

В итоге человек чувствует себя истощенным, эффективность труда падает. Впоследствии возникает такое явление как выгорание.

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Основные признаки выгорания:

  • сильная неустранимая усталость, истощение;
  • дистанцирование от работы, циничное отношение к ней;
  • ощущение неэффективности и пониженная профессиональная самооценка.

Что делают при выгорании

По словам экспертов, выгорание не считается болезнью, это синдром. Однако, если выгорание проявляется как часть депрессии или расстройства адаптации, человек может нуждаться в лечении и выдаче листка временной нетрудоспособности.

Лечение подбирается индивидуально и может включать, например, стресс-менеджмент, медикаментозное лечение или психотерапию. В то же время важен здоровый сон.

Если в течение 1–2 месяцев не наблюдается заметного улучшения или диагноз остается невыясненным, человек должен быть направлен на психиатрическое обследование.

Как предотвратить выгорание на работе:

  • разделяйте работу и досуг. Не берите рабочие задания на дом и не решайте личные проблемы на работе;
  • планируйте работу заранее, научитесь говорить нет и четко определяйте приоритетность выполнения задач;
  • четко соблюдайте определенные приоритеты;
  • заботьтесь о физическом состоянии. Старайтесь достаточно спать, полноценно питаться и сохранять здоровый уровень физической активности;
  • работайте над хорошими отношениями дома и стройте экологические отношения на работе, поддерживайте открытую рабочую атмосферу;
  • определите свои возможности и план карьерного роста, старайтесь постоянно поддерживать и повышать квалификацию;
  • воспринимайте свою работу как весомую. Ведь каждая профессия важна и каждый вклад имеет значение.

На что должен обратить внимание работодатель: 

  • забота о безопасных условиях труда;
  • соблюдение здоровой коммуникации;
  • поддержка работников;
  • избегание завышенных требований к производительности и результативности;
  • обеспечение стабильности в условиях перемен.

— Для украинцев к восьми годам войны на востоке и пандемии Covid-19, которые и так вызывали стресс и ощущение нестабильности, добавилась полномасштабная война. Долгосрочная планировка для многих людей потеряла смысл, — отмечают эксперты.

По их словам, именно поэтому работодателям важно поддерживать уверенность своих людей в стабильности работы, чтобы работники не вгоняли себя в стресс из-за того, что не смогут платить счета или содержать семью.

Источник
Минздрав
Теги
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