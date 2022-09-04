Эксперты Министерства здравоохранения Украины поделились рекомендациями, как избежать профессионального выгорания и создать здоровые и комфортные условия труда.
По словам специалистов по гигиене труда, ненормированный рабочий день, слишком тяжелая нагрузка, отсутствие планирования в процессе работы способствуют усталости, которая может накапливаться.
В итоге человек чувствует себя истощенным, эффективность труда падает. Впоследствии возникает такое явление как выгорание.
Основные признаки выгорания:
- сильная неустранимая усталость, истощение;
- дистанцирование от работы, циничное отношение к ней;
- ощущение неэффективности и пониженная профессиональная самооценка.
Что делают при выгорании
По словам экспертов, выгорание не считается болезнью, это синдром. Однако, если выгорание проявляется как часть депрессии или расстройства адаптации, человек может нуждаться в лечении и выдаче листка временной нетрудоспособности.
Лечение подбирается индивидуально и может включать, например, стресс-менеджмент, медикаментозное лечение или психотерапию. В то же время важен здоровый сон.
Если в течение 1–2 месяцев не наблюдается заметного улучшения или диагноз остается невыясненным, человек должен быть направлен на психиатрическое обследование.
Как предотвратить выгорание на работе:
- разделяйте работу и досуг. Не берите рабочие задания на дом и не решайте личные проблемы на работе;
- планируйте работу заранее, научитесь говорить нет и четко определяйте приоритетность выполнения задач;
- четко соблюдайте определенные приоритеты;
- заботьтесь о физическом состоянии. Старайтесь достаточно спать, полноценно питаться и сохранять здоровый уровень физической активности;
- работайте над хорошими отношениями дома и стройте экологические отношения на работе, поддерживайте открытую рабочую атмосферу;
- определите свои возможности и план карьерного роста, старайтесь постоянно поддерживать и повышать квалификацию;
- воспринимайте свою работу как весомую. Ведь каждая профессия важна и каждый вклад имеет значение.
На что должен обратить внимание работодатель:
- забота о безопасных условиях труда;
- соблюдение здоровой коммуникации;
- поддержка работников;
- избегание завышенных требований к производительности и результативности;
- обеспечение стабильности в условиях перемен.
— Для украинцев к восьми годам войны на востоке и пандемии Covid-19, которые и так вызывали стресс и ощущение нестабильности, добавилась полномасштабная война. Долгосрочная планировка для многих людей потеряла смысл, — отмечают эксперты.
По их словам, именно поэтому работодателям важно поддерживать уверенность своих людей в стабильности работы, чтобы работники не вгоняли себя в стресс из-за того, что не смогут платить счета или содержать семью.