Эксперты Министерства здравоохранения Украины поделились рекомендациями, как избежать профессионального выгорания и создать здоровые и комфортные условия труда.

По словам специалистов по гигиене труда, ненормированный рабочий день, слишком тяжелая нагрузка, отсутствие планирования в процессе работы способствуют усталости, которая может накапливаться.

В итоге человек чувствует себя истощенным, эффективность труда падает. Впоследствии возникает такое явление как выгорание.

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Основные признаки выгорания:

сильная неустранимая усталость, истощение;

дистанцирование от работы, циничное отношение к ней;

ощущение неэффективности и пониженная профессиональная самооценка.

Что делают при выгорании

По словам экспертов, выгорание не считается болезнью, это синдром. Однако, если выгорание проявляется как часть депрессии или расстройства адаптации, человек может нуждаться в лечении и выдаче листка временной нетрудоспособности.

Лечение подбирается индивидуально и может включать, например, стресс-менеджмент, медикаментозное лечение или психотерапию. В то же время важен здоровый сон.

Если в течение 1–2 месяцев не наблюдается заметного улучшения или диагноз остается невыясненным, человек должен быть направлен на психиатрическое обследование.

Как предотвратить выгорание на работе:

разделяйте работу и досуг. Не берите рабочие задания на дом и не решайте личные проблемы на работе;

планируйте работу заранее, научитесь говорить нет и четко определяйте приоритетность выполнения задач;

четко соблюдайте определенные приоритеты;

заботьтесь о физическом состоянии. Старайтесь достаточно спать, полноценно питаться и сохранять здоровый уровень физической активности;

работайте над хорошими отношениями дома и стройте экологические отношения на работе, поддерживайте открытую рабочую атмосферу;

определите свои возможности и план карьерного роста, старайтесь постоянно поддерживать и повышать квалификацию;

воспринимайте свою работу как весомую. Ведь каждая профессия важна и каждый вклад имеет значение.

На что должен обратить внимание работодатель:

забота о безопасных условиях труда;

соблюдение здоровой коммуникации;

поддержка работников;

избегание завышенных требований к производительности и результативности;

обеспечение стабильности в условиях перемен.

— Для украинцев к восьми годам войны на востоке и пандемии Covid-19, которые и так вызывали стресс и ощущение нестабильности, добавилась полномасштабная война. Долгосрочная планировка для многих людей потеряла смысл, — отмечают эксперты.

По их словам, именно поэтому работодателям важно поддерживать уверенность своих людей в стабильности работы, чтобы работники не вгоняли себя в стресс из-за того, что не смогут платить счета или содержать семью.