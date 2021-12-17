Новый вариант Омикрон распространяется по миру с ошеломляющей скоростью. Число новых случаев заражения этим штаммом удваивается со скоростью два-три дня по сравнению с примерно двухнедельным удвоением Covid-варианта Дельта. Вирус, который так быстро распространяется по миру, может привести к катастрофе.

— Вероятность того, что впереди нас ждет пара тяжелых месяцев, увеличивается, но это неоднозначные новости, — говорит выдающийся профессор физики, информатики и здравоохранения в Северо-Восточном университете Алессандро Веспиньяни.

По его словам, все может быть или еще хуже, или лучше, чем предполагалось. Все зависит от того, какие новости мир получит о степени серьезности заражения Омикроном.

Имея данные еще одной или двух недель распространения Омикрона ученые смогут ответить на некоторые ключевые вопросы о этом варианте с большей уверенностью.

Они уже получили несколько намеков о способности Омикрона быстро распространяться, уклоняться от вакцинальной защиты и о его серьезности. Но уже есть признаки того, что люди, инфицированные этим штаммом, меньше попадают в больницу. Возможно свою роль здесь сыграли вакцины.

Некоторые эксперты предположили, что очевидное снижение серьезности этого штамма по сравнению с предыдущими версиями вируса также может быть связано с количеством людей, у которых есть некоторый иммунитет от предыдущей инфекции или вакцинации.

Один из ключевых вопросов современности заключается в надежности защиты от Омикрона уже привитых людей. Исследование, проведенное в Южной Африке, показало, что вакцина Pfizer-BioNTech, которая является наиболее доступной в этой стране, обеспечивает лишь 33% защиты от инфекции.

Но, согласно тому же исследованию, вакцина Pfizer-BioNTech может предложить 70% защиты от госпитализации, если пациент заразится вариантом Омикрон.

Более того, первоначальные исследования показывают, что бустерные уколы также имеют большое значение. В лабораторных и реальных исследованиях ученые обнаружили, что люди, которые ранее были инфицированы Covid-19 и получили две прививки вакцины, имели сильный иммунный ответ против варианта Омикрона по сравнению с людьми, которым сделали две прививки и не переболели.

Несмотря на то, что вакцины по-прежнему обеспечивают значительную защиту от тяжелого заболевания, тот факт, что люди, вакцинированные двумя прививками, все еще могут быть инфицированы, создает другую проблему: этот высокозаразный штамм не встречает тех же препятствий при своем распространении, как вариант Дельта.

— В следующие несколько недель, несомненно, у нас будет всплеск числа заболевших. Он будет очень быстрым, но бросит вызов нашим системам, основательно подорванных Дельтой, — говорит Веспиньяни.

По его словам, в отношении Омикрона очевидно одно — он растет так быстро, что мы надеемся, что и снижаться будет такими же темпами. С этим нам придется иметь дело в январе, феврале, а затем мы должны перейти на другую стадию эпидемии.