В Реестр лекарств, которые подлежат реимбурсации по Программе медицинских гарантий, включены 72 препарата инсулинов, 45 из них – полностью бесплатные.

Об это напомнила пресс-служба Министрества здравоохранения Украины.

— Эти препараты отпускают почти 11 тыс. аптек по всей стране, — говорится в сообщении.

Уточняется, что получить свои лекарства пациенты смогут в любой из аптек, независимо от того, в каком медучреждении и в каком регионе им выписали рецепт.

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В пакет бесплатных услуг на уровне первичной медпомощи, направленных на профилактику, диагностику и лечение диабета, включено:

измерение уровня сахара в крови;

регулярное измерение артериального давления;

оценку общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE;

измерение индекса массы тела;

анализ на общий холестерин;

консультация по здоровому образу жизни;

направление на другие анализы и исследования у узких специалистов;

назначение лекарств из программы Доступні ліки при диабете II типа;

выписывание рецепта на инсулин по назначенному эндокринологом плану лечения.

Внимание! Узнать адреса аптек, которые отпускают инсулин, можно по номеру контакт-центра Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ): 16-77.