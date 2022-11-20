Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Программа реимбурсации: больше половины препаратов инсулина можно получить бесплатно

20 ноября 2022, 16:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
аптека
Источник: Depositphotos

В Реестр лекарств, которые подлежат реимбурсации по Программе медицинских гарантий, включены 72 препарата инсулинов, 45 из них – полностью бесплатные.

Об это напомнила пресс-служба Министрества здравоохранения Украины.

Эти препараты отпускают почти 11 тыс. аптек по всей стране, — говорится в сообщении.

Читайте также:
діабетЧтобы избежать ампутации: ранние признаки диабетической стопы

Уточняется, что получить свои лекарства пациенты смогут в любой из аптек, независимо от того, в каком медучреждении и в каком регионе им выписали рецепт.

Сейчас смотрят

В пакет бесплатных услуг на уровне первичной медпомощи, направленных на профилактику, диагностику и лечение диабета, включено:

  • измерение уровня сахара в крови;
  • регулярное измерение артериального давления;
  • оценку общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE;
  • измерение индекса массы тела;
  • анализ на общий холестерин;
  • консультация по здоровому образу жизни;
  • направление на другие анализы и исследования у узких специалистов;
  • назначение лекарств из программы Доступні ліки при диабете II типа;
  • выписывание рецепта на инсулин по назначенному эндокринологом плану лечения.

Внимание! Узнать адреса аптек, которые отпускают инсулин, можно по номеру контакт-центра Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ): 16-77.

Источник
Минздрав
Теги
Інсулін Доступні ліки МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь