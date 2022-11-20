В Реестр лекарств, которые подлежат реимбурсации по Программе медицинских гарантий, включены 72 препарата инсулинов, 45 из них – полностью бесплатные.
Об это напомнила пресс-служба Министрества здравоохранения Украины.
— Эти препараты отпускают почти 11 тыс. аптек по всей стране, — говорится в сообщении.
Уточняется, что получить свои лекарства пациенты смогут в любой из аптек, независимо от того, в каком медучреждении и в каком регионе им выписали рецепт.
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В пакет бесплатных услуг на уровне первичной медпомощи, направленных на профилактику, диагностику и лечение диабета, включено:
- измерение уровня сахара в крови;
- регулярное измерение артериального давления;
- оценку общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE;
- измерение индекса массы тела;
- анализ на общий холестерин;
- консультация по здоровому образу жизни;
- направление на другие анализы и исследования у узких специалистов;
- назначение лекарств из программы Доступні ліки при диабете II типа;
- выписывание рецепта на инсулин по назначенному эндокринологом плану лечения.
Внимание! Узнать адреса аптек, которые отпускают инсулин, можно по номеру контакт-центра Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ): 16-77.