Выявлять онкологическое заболевание на начальном этапе значительно лучше, чем позже, когда болезнь прогрессировала и нанесла большой, порой необратимый вред организму.

Если не распознать рак на ранних стадиях, клетки начнут размножаться и метастазировать в другие органы. Однако симптомы этого заболевания могут отсутствовать или быть слишком незаметными, чтобы их можно было обнаружить в самом начале.

По словам фармацевта Chemist Click Аббаса Канани, ученые заметили сигналы, которые можно обнаружить утром во время пробуждения. Он советует обращать внимание, есть ли после пробуждения боль в горле.

Если она постоянная и длится уже более двух недель без признаков улучшения — необходимо обратиться к врачу. То же самое касается кашля.

— Курильщики часто просыпаются с кашлем по утрам. Однако следует проверить постоянный кашель, который длится более двух недель. Особенно, если человек курит, — отметил специалист.

Еще один признак, на который необходимо обратить внимание — это усталость. Она может появиться утром и мучить человека в течение всего дня.

Канани объяснил, что чувствовать себя уставшим утром — это нормально, но если это необычно для человека, заметно ли, что он сохраняется в течение дня, следует провериться у специалиста.

Усталость вызывает особую тревогу, если она сопровождается другими тревожными признаками.

— Если вы просыпаетесь утром, а кровать мокрая или влажная от пота, это указывает на то, что вы могли чувствовать ночную потливость, — пояснил эксперт.

Также к врачу необходимо обратиться, если ночная потливость сопровождается усталостью, потерей веса или появляются синяки.

Источник: Express