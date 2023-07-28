Команда британских ученых из Университета Лидса разработала крошечного робота, который может перемещаться глубоко в легкие для обнаружения и лечения первых признаков рака.

По сообщению ученых, ультрамягкое щупальце диаметром всего 2 мм, управляемое магнитами, может достигать самых маленьких бронхов и прокладывает путь к более точному, индивидуальному и гораздо менее инвазивному подходу к лечению.

Исследователи протестировали робота с магнитными щупальцами на легких трупа и обнаружили, что он может перемещаться на 37% глубже, чем стандартное оборудование, и приводит к меньшему повреждению тканей.

— Это действительно захватывающая разработка. Преимущество этого нового подхода в том, что он специфичен для анатомии и полностью контролирует форму с помощью магнитов. Эти функции могут революционизировать навигацию внутри тела, — отметил профессор Пьетро Валдастри.

Рак легких имеет самый высокий уровень смертности от рака в мире. При немелкоклеточном раке легкого на ранней стадии, на долю которого приходится около 84% случаев, стандартом лечения является хирургическое вмешательство.

Однако это, как правило, очень инвазивно и приводит к значительному удалению ткани, что может повлиять на функцию легких.

Программы скрининга рака легких привели к повышению показателей выживаемости, но также подчеркнули острую необходимость поиска неинвазивных способов ранней диагностики и лечения пациентов.

Помимо улучшения навигации в легких во время биопсии, робот с магнитными щупальцами может проложить путь к лечению, позволяя клиницистам нацеливаться только на вредоносные клетки, в то время как здоровые таки и органы продолжат нормальное функционирование.