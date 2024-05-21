Команде ученых-иммунологов Института вакцин человека Дьюка (DHVI) в США удалось создать перспективную вакцину против ВИЧ, которая способна выработать мощные антитела после двух доз.

Почему ВИЧ-вакцину не могли создать раньше

Любая вакцина считается успешной, если она производит антитела у иммунизированных людей. Но этого недостаточно для того, чтобы вакцину одобрили: препарат должен быть безопасным для большинства людей, не вызывая у них серьезных побочных эффектов.

Еще в начале 1990-х годов были обнаружены так называемые широко нейтрализующие антитела (bnAbs), которые могут распознавать и нейтрализовать несколько штаммов ВИЧ.

Сейчас смотрят

Но, несмотря на то, что с момента обнаружения этих антител прошло почти четыре десятилетия, вакцины, способной генерировать bnAbs в организме человека, пока не были созданы.

Антитела уже после двух доз

Проблема состоит в том, что крайне сложно заставить иммунную систему производить такие мощные антитела. Исследования показывают, что bnAbs производится только у 10-25% людей с ВИЧ, а на их выработку могут уйти годы.

Поэтому результаты новой вакцины-кандидата перспективны. В рамках небольшого клинического исследования препарат смог выработать bnAbs у нескольких после двух доз.

— С помощью этой вакцины мы действительно можем добиться появления нейтрализующих антител в течение нескольких недель, — говорит руководитель исследования, иммунолог Уилтон Уильямс.

По словам ученого, вакцина-кандидат нацелена на ВИЧ-1, который является наиболее распространенным типом ВИЧ. Часть его наружной оболочки остается стабильной даже при мутациях вируса.

Исследование

Клинические испытания I фазы начались еще в 2019 году, и в них приняли участие 24 здоровых участника, из которых четверо получали плацебо.

Исследование пришлось приостановить после того, как у одного из участников возникла тяжелая аллергическая реакция (после третьей дозы) на один из компонентов вакцины. По словам ученых, такую ​​реакцию вызвал полиэтиленгликоль (ПЭГ), который использовали для стабилизации состава.

До того, как исследование пришлось остановить, пятеро участников получили по три из четырех доз вакцины, а еще 15 — только две.

Ученые изменили формулу вакцины, исключив оттуда ПЭГ и возобновили исследование.

Результаты

При анализе результатов незавершенной I фазы испытаний ученые выяснили, что вакцина вызывает сильный иммунный ответ после двух доз.

Долгожданные антитела bnAbs появились у двух из пяти человек, получивших по три дозы вакцины. В экспериментах на клетках самые мощные из этих антител нейтрализовали от 15 до 35% штаммов ВИЧ.