Команде ученых-иммунологов Института вакцин человека Дьюка (DHVI) в США удалось создать перспективную вакцину против ВИЧ, которая способна выработать мощные антитела после двух доз.
Почему ВИЧ-вакцину не могли создать раньше
Любая вакцина считается успешной, если она производит антитела у иммунизированных людей. Но этого недостаточно для того, чтобы вакцину одобрили: препарат должен быть безопасным для большинства людей, не вызывая у них серьезных побочных эффектов.
Еще в начале 1990-х годов были обнаружены так называемые широко нейтрализующие антитела (bnAbs), которые могут распознавать и нейтрализовать несколько штаммов ВИЧ.
Но, несмотря на то, что с момента обнаружения этих антител прошло почти четыре десятилетия, вакцины, способной генерировать bnAbs в организме человека, пока не были созданы.
Антитела уже после двух доз
Проблема состоит в том, что крайне сложно заставить иммунную систему производить такие мощные антитела. Исследования показывают, что bnAbs производится только у 10-25% людей с ВИЧ, а на их выработку могут уйти годы.
Поэтому результаты новой вакцины-кандидата перспективны. В рамках небольшого клинического исследования препарат смог выработать bnAbs у нескольких после двух доз.
— С помощью этой вакцины мы действительно можем добиться появления нейтрализующих антител в течение нескольких недель, — говорит руководитель исследования, иммунолог Уилтон Уильямс.
По словам ученого, вакцина-кандидат нацелена на ВИЧ-1, который является наиболее распространенным типом ВИЧ. Часть его наружной оболочки остается стабильной даже при мутациях вируса.
Исследование
Клинические испытания I фазы начались еще в 2019 году, и в них приняли участие 24 здоровых участника, из которых четверо получали плацебо.
Исследование пришлось приостановить после того, как у одного из участников возникла тяжелая аллергическая реакция (после третьей дозы) на один из компонентов вакцины. По словам ученых, такую реакцию вызвал полиэтиленгликоль (ПЭГ), который использовали для стабилизации состава.
До того, как исследование пришлось остановить, пятеро участников получили по три из четырех доз вакцины, а еще 15 — только две.
Ученые изменили формулу вакцины, исключив оттуда ПЭГ и возобновили исследование.
Результаты
При анализе результатов незавершенной I фазы испытаний ученые выяснили, что вакцина вызывает сильный иммунный ответ после двух доз.
Долгожданные антитела bnAbs появились у двух из пяти человек, получивших по три дозы вакцины. В экспериментах на клетках самые мощные из этих антител нейтрализовали от 15 до 35% штаммов ВИЧ.